Wandel zum inklusiven Sozialraum

„Den Ratssaal barrierefrei zu machen und eine öffentliche Toilette im Ortskern einzurichten, muss in diesem Jahr höchste Priorität haben.“ „Es ist wichtig, dass ich im Vorfeld mit der Verwaltung anstehende Vorhaben besprechen kann und nicht erst im Ausschuss, sonst kann ich mir keine Hilfe holen, um eine fundierte Stellungnahme abzugeben.“ Zwei Aussagen von Heinz Rütering , Teilhabebeauftragter der Gemeinde Nottuln, die deutlich machen: Der Schapdettener geht mit Elan an die Aufgabe heran, „den Wandel zu einem inklusiven Sozialraum und damit zu einer inklusiven Gesellschaft voranzubringen“. So heißt es im ersten Tätigkeitsbericht, den Rütering jetzt im Sozialausschuss vorlegte.

Heinz Rütering, Teilhabebeauftragter der Gemeinde Nottuln. Foto: Frank Vogel

Im zweiten Halbjahr 2017 stand die Entwicklung einer Satzung für den Teilhabebeauftragten und den Teilhabebeirat im Vordergrund. Erst danach konnte die inhaltliche Arbeit wieder verstärkt aufgenommen werden. Rütering führte das Projekt „Selbstständig leben im Quartier“ auf, in das man sich intensiv eingebracht habe. Ergebnis: Hilfsangebote für Bürger, deren Selbstständigkeit gefährdet ist, sind da, aber oft nicht bekannt, eine Datenbank mit den Angeboten ist extern in Arbeit. Ob man diese kaufen will, muss noch politisch entschieden werden.

Mit der Gemeinde zusammen hatte der Teilhabebeauftragte das Programm „NRW informierBar“ nach Nottuln geholt, mit dem verlässliche Daten zur Barrierefreiheit öffentlicher Gebäude erfasst werden. „Wir waren aber enttäuscht, dass nur drei Gebäude analysiert worden sind. Das müsste für alle öffentlichen Gebäude geschehen.“

Eine von älteren Bürgern gewünschte Sitzbank für den Spielplatz am Kastanienweg werde hoffentlich im Frühjahr aufgestellt, einen Behinderten-Parkplatz auf dem Joseph-Moehlen-Platz einzurichten, sei bei der Verwaltung in Arbeit.

„Mehr Partizipation wagen“

Intensiv gearbeitet wurde im Workshop „Mehr Partizipation wagen“, den die Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe NRW angeboten hatte. Die Strukturen zum Thema Teilhabe seien in der Gemeinde gut, hieß es dort. Durch mehr Öffentlichkeitsarbeit sollen sie bekannt gemacht werden. Heinz Rütering geht dazu auf die Seniorenvertretungen zu, Ulli Messing, Vorsitzender des Teilhabebeirates, versucht, an den Schulen Nachwuchs zu gewinnen. Dass die Politik beim Workshop fast vollständig fehlte (nur Sozialausschussvorsitzende Claudia Jürgens war beim zweiten Teil dabei), bedauerte Rütering. Georg Schulze Bisping (CDU) gab jedoch zu bedenken, dass die ehrenamtlichen Politiker auch so schon viel Freizeit investierten, zudem habe der Termin an einem Nachmittag unglücklich für Berufstätige gelegen.

Die Arbeit des Teilhabebeirates könne er nur kursorisch aufführen, erklärte Rütering und regte an, dass beim nächsten Mal auch der Beirat einen Tätigkeitsbericht vorlegen sollte. Das nahm der Ausschuss zustimmend zur Kenntnis, eine entsprechende Satzungsänderung soll erfolgen. Rütering nannte einige Schwerpunkte der Beiratsarbeit wie das Erstellen eines neuen Flyers, die Gewinnung ehrenamtlicher Kräfte, den Besuch des Sozialkaufhauses Neufundland und die Vorstellung der Technischen Assistenz Tilbeck.

Bürgersprechstunde

In seiner Sprechstunde habe er zweimal beim Ausfüllen des Antrags auf einen Schwerbehindertenausweis geholfen, erklärte Rütering, öfter habe er auf kompetente Hilfsangebote verweisen können. Anregungen seiner Besucher habe er weitergegeben. Der Wunsch nach Handläufen an der Bühne des Forums des Gymnasium und am Speicher Schulze Frenking sei zwischenzeitlich erfüllt, genauso wie die rollstuhlgerechte Aufbereitung einer Busabfahrstelle. Anderes ist noch nicht gelöst, so fühlten sich Rollatorfahrer durch lose Kabel auf dem Wochenmarkt verunsichert, wünschten sich deren Abdeckung wie beim Martinimarkt. Das Thema zu kurze Grünphasen bei Ampeln und fehlende Hilfen für Sehbehinderte habe er der Politik vorgetragen.

Heinz Rütering dankte dem Teilhabebeirat, der Verwaltung und allen, die sich zum Thema Teilhabe einsetzen und „vielfältige, gute und lobenswerte Arbeit leisten“.