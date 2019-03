Offen für weitere Mitwirkende

Natürlich besucht man ein Café auch, um einen guten Kaffee zu genießen. Genauso wichtig ist das Gespräch im Bekannten- und Freundeskreis über „Gott und die Welt“. Denn daraus kann sich etwas Neues entwickeln, wie es jetzt in Nottuln ausprobiert werden soll.

Seit Jahren trifft sich eine Kaffeerunde regelmäßig im Stiftscafé. Kürzlich erzählte ein Teilnehmer begeistert von einem Besuch der Augsburger Puppenkiste. Ein anderer berichtete, dass er beim Stadtfest in Münster zufällig auf ein „Kasperletheater“ gestoßen war. Nicht nur seine Kinder waren fasziniert. Man sah kein einziges Smartphone in den Zuschauerreihen.

Warum nicht auch in Nottuln?

Jochen Beckhaus und Rolf Heinrich Lampe stellten spontan die Frage: Warum nicht auch eine Puppenbühne in Nottuln ins Leben rufen? Aus der Runde meldeten sich sofort Interessenten. Jetzt hieß es, Nägel mit Köpfen zu machen.

Bereits am Wochenende wurde es konkreter. Zehn Interessierte trafen sich zu einer ersten Vorbesprechung bei Jochen Beckhaus. Der Gastgeber hatte einige Fingerpuppen bereitgelegt. Die wurden natürlich ausprobiert, es wurde unterhaltsam und lustig. „Da wird man fast wieder zum Kind“, freute sich ein Teilnehmer. Eine erste Aufgabenverteilung wurde diskutiert, es ging um den Bau einer Puppenbühne, um die Herstellung von Puppen, um die Entwicklung einer ersten Geschichte. Einig war man sich darüber, dass Geschichte und Figuren einen Bezug zu Nottuln haben müssen. Da gibt es schon eine konkrete Vorstellung. Eine Haselmaus und ein „Herr Eichhorn“ streiten sich um die drei Haselnüsse, die im Wappen von Nottuln dargestellt sind . . . Man darf gespannt sein.

Interessengemeinschaft

War dieses Treffen schon so etwa wie eine Gründungsversammlung für einen Puppenspielerverein in Nottuln? So weit ist man noch nicht. Die Bildung einer Interessengemeinschaft hat aber schon mal geklappt.

Die Interessengemeinschaft „Puppenbühne Nottuln“ trifft sich wieder am kommenden Montag (25. März) um 16 Uhr im Café am Stiftsplatz. Wer sich dafür interessiert oder sogar Erfahrung im Puppenspiel hat, ist herzlich willkommen. Für erste Kontakte und weitere Informationen können sich Interessierte an Rolf Heinrich Lampe wenden, ✆ 01 70/6 22 43 75.