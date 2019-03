Mikrowellen fürs Glasschmelzen gesucht

Eine Mikrowelle kann nicht nur Essen erwärmen, sondern sie eignet sich auch bestens zum Glasschmelzen. Vorausgesetzt, man verfügt neben der Mikrowelle noch über einen Hot-Pot und ausreichend technisches Verständnis, um aus einfachem Flachglas und farbigen Glaspulver kleine bunte Mosaikplättchen herzustellen.

Die Kinder der Appelhülsener Marien-Grundschule haben das Verfahren des „Glas-Fusing” bereits in den vergangenen Wochen kennengelernt. Jetzt waren die Schülerinnen und Schüler aus mehreren Grundschulen in Nottulns französischer Partnerstadt Saint-Amand-Montrond an der Reihe, in diese Technik eingeweiht zu werden.

Was Dank Christian Wermert von der Gemeinde Nottuln, selbst versierter Glaskünstler, und Günter Dieker , Vorsitzender des Städtepartnerschaftskomitees, und so manchen weiteren Helfern ganz hervorragend geklappt hat, wie die Gemeinde Nottuln in einer Pressemitteilung schreibt.

Alle französischen und deutschen Kinder haben fleißig gearbeitet und eine Menge dieser Glasplättchen hergestellt, die auf der neuen Partnerschaftsbank zu einem bunten Mosaik verklebt werden sollen.

Eingeweiht wird diese gemauerte Bank mit dem Standort Joseph-Moehlen-Platz als Symbol für die lebendige Freundschaft zwischen Nottuln und Saint-Amand-Montrond im Rahmen der Festwoche zum 35-jährigen Bestehen der deutsch-französischen Partnerschaft, das vom 1. bis 5. Mai (Mittwoch bis Sonntag) im Stiftsdorf gefeiert wird.

Ohne Frage – die kleinen Künstler waren eifrig und mit sehr viel Freude bei der Sache. Doch ihre Ausbeute reicht längst nicht, um die Rückenlehne der Partnerschaftsbank mit einem solchen Mosaik aus bunten Glasplättchen auszustatten. „Uns fehlt allerdings noch so einiges”, machen Günter Dieker und Christian Wermert deutlich.

Wesentlich schneller am Ziel wären die kleinen Künstler und ihre erwachsenen Betreuer, wenn sie mehr Mikrowellen für das Mosaik-Projekt zur Verfügung hätten, erklärt Christian Wermert. Er ruft deshalb die Nottulner Bürgerinnen und Bürger dazu auf, ihre überzähligen oder nicht mehr genutzten Mikrowellengeräte für dieses Projekt zur Verfügung zu stellen. „Jedes dieser Geräte eignet sich zum Glas-Fusing. Die Mikrowellengeräte können gerne bei der Gemeindeverwaltung im Rathaus abgegeben werden”, hoffen Christian Wermert und die Künstler auf die Bereitschaft der Nottulner, dieses einmalige deutsch-französische Kunst-Projekt zu unterstützen.