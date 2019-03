Wie in jedem Jahr reiste auch dieses Mal eine Delegation aus Nottuln in die französische Partnerstadt Saint-Amand-Montrond, um an der dortigen Weinmesse teilzunehmen. Über 30 Winzer aus mehreren Regionen in Frankreich stellten über drei Tage ihre guten Tropfen vor, berichtet das Nottulner Partnerschaftskomitee. An anderen Ständen konnte Kulinarisches zum Wein genossen werden. Aber auch Musik und Tanz gehört zum Angebot des Festes, das jedes Jahr mehr als 7000 Besucher anzieht.

Für den Nottulner Helmut Walter war es dieses Mal ein ganz besonderer Besuch. Für seine langjährigen Verdienste um die Freundschaft zwischen Nottuln und St. Amand wurde Helmut Walter in die Bruderschaft „Chevaliers Gustateurs de Cœur de France“ aufgenommen. Eine feierliche Übergabe der Aufnahmeurkunde und der Eintrag ins Ehrenbuch der Bruderschaft gehörten zum Zeremoniell, wie auch das Verkosten angebotener Weine.

„Es ist eine Ehre für mich, Mitglied dieser Bruderschaft zu werden“, bedankte sich Helmut Walter im Anschluss an die Zeremonie.

Die Nottulner Delegation, an der Spitze mit der Bürgermeisterin Manuela Mahnke, konnte an den Festtagen wieder viele positive Gespräche mit ihren französischen Freunden führen, bevor es am Montag zurück nach Nottuln ging. Der Abschied fiel dieses Mal nicht so schwer, da bereits am 1. Mai eine große Delegation aus Saint-Amand-Montrond in Nottuln zu den Feiern zum 35-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft erwartet wird.