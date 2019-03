Die Gemeinderatssitzungen finden weiterhin in der Aschebergschen Kurie im Ratssaal statt. Sollte es einen Punkt auf der Tagesordnung geben, „der davon ausgehen lässt, dass vermehrt Menschen mit einer Gehbehinderung anwesend sind, so wird auf einen zugänglichen Raum ausgewichen“. Das hat der Gemeinderat am Dienstag auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen.

Dabei waren sich die Ratsmitglieder im Klaren darüber, dass dies nur eine Zwischenlösung sein kann. „Wir müssen möglichst schnell einen Raum finden, der in jeder Hinsicht barrierefrei ist. Bis dahin müssen wir mit dem Mangel leben“, fasste Teilhabebeauftragter Heinz Rütering die Diskussion zusammen.

Grund für diese war der Antrag der Grünen, der Gemeinderat und seine Ausschüsse mögen „barrierefrei tagen nur in Räumlichkeiten, die den Ansprüchen auf Inklusion genügen“. Es sei ein Armutszeugnis für die Gemeinde, dass das nicht gewährleistet sei, fand Richard Dammann.

Wer in den Sitzungssaal der Aschebergschen Kurie möchte, muss zuvor diese Treppe bewältigen. Foto: Ludger Warnke

„Ein Kabinettstückchen“ nannte Wolfgang Danziger (SPD) den Antrag der Grünen, die auf der anderen Seite die geplante barrierefreie Umgestaltung der Aschebergschen Kurie ablehnen würden. Was diese dann im nächsten Tagesordnungspunkt tatsächlich taten (siehe weiteren Bericht).

Brigitte Kleinschmidt (UBG) wünschte sich, dass man öfter in Appelhülsen, Darup und Schapdetten tagen sollte. Dafür müsse man allerdings die Lautsprechertechnik im Bürgerzentrum Appelhülsen verbessern. „Dann würde das Gebäude auch für Tagungen interessanter und könnten die Räume besser vermarktet werden.“ Bürgermeisterin Manuela Mahnke bat darum, den logistischen Aufwand für die Verwaltung nicht zu unterschätzen, wenn Ratssitzungen in den Ortsteilen stattfinden.

Antrag abgelehnt

Der Antrag der Grünen wurde bei deren einer Ja-Stimme und vier Enthaltungen mehrheitlich abgelehnt. Der Rat folgte – bei einer grünen Gegenstimme – dem Beschlussvorschlag der Verwaltung. Dieser wurde um den Vorschlag von Georg Schulze Bisping ergänzt, die Verwaltung möge das Deutsche Rote Kreuz fragen, ob dieses Menschen mit Gehbehinderung nach vorheriger Anmeldung in den Ratssaal befördern kann.