Lob für den Haushaltsausgleich

Ein Miniminus von 93 000 Euro – das hat den Ehrgeiz von Kämmerin Doris Block angestachelt. „Wir sind so nah am ersten planerischen Haushaltsausgleich, da war die Verlockung, die Null auszuweisen, einfach zu groß.“ Und zwei Positionen (eine erst im Sommer stattfindende Stellenbesetzung und ein Posten bei der Schülerbeförderung) machten es möglich: „Zum ersten Mal seit 20 Jahren leben wir nicht von unserem Vermögen.“ So war ihr am Dienstag nicht nur das Lob des Rates sicher, sondern auch eine überwältigende Mehrheit für den 37-Millionen-Haushalt. Nur eine Gegenstimme der Grünen und zwei Enthaltungen der Ökologischen Liste wurden gezählt.

Nottuln, ein gefesselter Riese

Hartmut Rulle ( CDU ) eröffnete den Reigen der Haushaltsreden. Er erzählte von Jonathan Swifts Gulliver, der im Lande Lilliput von Däumlingen gefesselt wurde. „Wir haben in Nottuln richtig gute Zahlen, aber die vielen kleinen Probleme und vielen ausstehenden Projekte machen uns in der Summe das Leben schwer“, zog er Parallelen zur Romanfigur. „Nottuln, ein gefesselter Riese?“ Auch die Swiftschen Inseln Laputa und Balnibari, die eine mit Regierenden oben, die andere mit Elenden unten, seien ein Sinnbild. „Sprechen Bürger und Verwaltung noch dieselbe Sprache?“ Und: „Können wir die Kluft schließen?“ Ja, denn es gebe gute Ansätze, die Projektsteuerung bei der Sporthalle, der gemeinsame Beschluss für die Schulsanierungen. Die Verwaltung habe kluge junge wie auch erfahrene Köpfe, sie solle die ausgestreckte Hand der Politik ergreifen: „So befreien wir den gefesselten Riesen.“

Frustration der Verwaltung

Prosaischer ging es bei Volker Ludwig (SPD) zu. Er erinnerte an den SPD-Vorschlag einer dreiprozentigen Kürzung der allgemeinen Aufwendungen. So sollte der Etat ausgeglichen und die Rücklage aufgefüllt werden, ohne die Bürger weiter zu belasten. Das sei abgelehnt worden, das Teilziel des Ausgleichs habe die Kämmerin aber aufgegriffen und umgesetzt, meinte Ludwig. Er mahnte die Umsetzung der Prioritätenliste der Vorhaben an, um Verlässlichkeit zu schaffen. Letztere fehle etwa beim Projekt Aschebergsche Kurie, das nach zwei Jahren Planung gestoppt worden sei. „Das trägt mehr zur Frustration der Mitarbeiter der Verwaltung bei, als der von CDU, Grünen und FDP fälschlicherweise vorgeworfene Führungsstil der Bürgermeisterin.“

Konstruktiver Dialog erforderlich

Ob mit dem Haushaltsausgleich eine Trendwende eingeläutet sei, fragte Jan Van de Vyle (UBG). Gesichert sei das nicht, man müsse vielmehr Vorsorge treffen und die Rücklage stärken. Der Erhalt des Rhodeparks sei ein Erfolg, für den die UBG immer gekämpft habe. „Wir haben aber den Dialog mit der CDU versäumt“, räumte er ein. Sonst wäre deren Umdenken möglicherweise eher erfolgt. Er mahnte auch die anderen Fraktionen, auf eigene Fehler zu schauen, wieder miteinander und mit der Verwaltung in einen „konstruktiven Dialog“ einzutreten und so Verlässlichkeit zu schaffen. „Die Bürger werden es uns danken.“

Beachtliche Entwicklung

Viele Themen arbeitete Helmut Walter (FDP) ab. Der Haushaltsausgleich lasse hoffen, der finanzielle Aktionsrahmen für die Gemeinde werde aber immer kleiner. Er lobte aber unter anderem die „beachtliche Entwicklung“ bei den Kindergärten. Und in Schapdetten hoffe er, dass Bauen bald möglich wird und die Ausweisung einer Windvorrangzonen diese Hoffnung nicht unterläuft. Bei der Sporthalle habe der Projektsteuerer die Erwartungen der FDP nicht erfüllt, es bleibe bei 5,5 Millionen Kosten.

Mangelnde Investitionen

Der Haushaltsausgleich sei ein Erfolg, er sei aber allein durch mangelnde Investitionen begründet, deshalb lehne man ihn ab, erklärte Richard Dammann (Grüne). Maßnahmen wie die Schulsanierungen und die Feuerwehrhäuser stünden nicht ausreichend oder gar nicht im Etat. Es bleibe „viel, viel zu viel“ liegen. Die Arbeitsüberlastung der Verwaltung könne nicht immer der Grund sein. „Die Wege, die die Gemeinde geht, führen nicht zum Durchbruch.“ Bei der Sporthalle werde erst solider gearbeitet, seit die Politik sich „massiv eingebracht“ habe. Und es werde immer schwierig „in diesem Rat“, wenn konkret gesagt werden muss, dass angesichts anderer Aufgaben kein Geld da ist.

Kein Platz für Zufriedenheit

Stephan Hofacker (ÖLIN) erklärte, dass man sich angesichts des Haushaltsausgleichs nicht auf die Schulter klopfen und einfach weitermachen dürfe. Und dann sang er das Vormärz-Spottlied von der „Deutschen Zufriedenheit“. Für Zufriedenheit sei kein Platz mehr, erklärte er nach dem Beifall für seine Einlage. Der Rat habe die Zukunft in der Hand, für die Schüler und Studenten derzeit protestieren. Doch ökologische Impulse würden nicht gesetzt, der Haushalt biete in dieser Hinsicht zu wenig, deshalb stimme man ihm nicht zu.