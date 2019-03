Wer hat Fotos vom hl. Nepomuk?

Wie kaum ein anderer Heiliger prägt Johannes Nepomuk die Sakrallandschaft. Schon Rainer Maria Rilke schrieb 1895: „Aber diese Nepomuken! Von des Torgangs Luken gucken und auf allen Brucken spuken lauter, lauter Nepomuken!“ Ob es in Darup auch so eine Figur gab, das möchte jetzt der Heimatverein Darup herausfinden.

Wolfgang Wutzler , der sich im Heimatverein Darup um die Dorfgeschichte kümmert, hat eine solche Nepomukfigur, die schon seit über 40 Jahren im Familienbesitz ist. Bei Nachforschungen, die er anlässlich der geplanten Restaurierung seiner eigenen Statue durchführte, stieß Wutzler auf Hinweise, wonach offenbar bis kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs eine solche Johannes-von-Nepomuk-Statue an der Coesfelder Straße, schräg gegenüber des Kriegerehrenmals, in Darup gestanden hat.

In den Aufzeichnungen von Hugo Frieling erinnerte sich dieser in einem Beitrag zur Kulturgeschichte, veröffentlicht in den Geschichtsblättern des Kreises Coesfeld von 1988: „Bei der Brandprozession in Darup wurde an den folgenden Stationen ein Segen erteilt: 1. an der Kapelle, 2. an Bagerts Station bei Menke, 3. an der Station Jesus am Ölberg am Friedhof und 4. an der Station zum hl. Johannes Nepomuk.“

Vor 1898 gingen die Prozessionen nicht die Bundesstraße, sondern den alten Postweg Münster-Coesfeld (heute Kapellenweg) entlang. Die erste Station, im Volksmund „Janns bummstens“ (Johannes Nepomuk) genannt, stand an der gegenüberliegenden Seite des Kriegerehrenmals. Errichtet worden war sie von den Von Bönninghausen zu Haus Darup. Hier wurde bei der Brandprozession ein Segen erteilt. „Leider wurde die Station, die mit einem Gitter umgeben war, 1945 in den letzten Tagen des Krieges von der Organisation Todt abgebrochen, um hier Panzersperren zu errichten“, heißt es in dem Bericht von Hugo Frieling.

Der Heimatverein könnte sich vorstellen, eventuell eine Wiedererrichtung eines Nepomuk-Standbilds zu organisieren. Um dies dem Daruper historischen Vorbild entsprechend detailgetreu zu gestalten, braucht der Verein zunächst detaillierte Informationen zu der verschollenen Nepomuk-Statue. „Vielleicht besitzt noch jemand ein Foto, auf dem die Statue zu sehen ist? Das wäre natürlich der Optimalfall“, hofft Wolfgang Wutzler, „aber auch mündliche Überlieferungen wären schon hilfreich.“