Eine Prise Jubiläumsstimmung

Ein überaus positives Fazit konnte der Vorstand des Vereins zur Förderung der psychosozialen Dienste im Kreis Coesfeld e.V., der unter dem Kürzel SeeGe firmiert, jetzt auf seiner Mitgliederversammlung ziehen. Durchweg gut besuchte Veranstaltungen während der Tage der seelischen Gesundheit zum Thema „Depression“ im September, die kontinuierliche Förderung von Angeboten für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, eine abermals ausgebuchte Fortbildungsreihe „‘Systemsprengern‘ anders begegnen“ sowie ein mit 10 000 Euro dotierter und erstmals vom Verein vergebener Förderpreis sind wichtige Eckpfeiler dieser Bilanz.

Letzter Höhepunkt war der Festakt auf der Burg Vischering im Januar anlässlich des 25-jährigen Vereinsjubiläums. Zahlreiche Vertreter aus Politik, Verwaltung und von Hilfeanbietern sowie weitere langjährige Wegbegleiter würdigten dort im feierlichen Rahmen die erfolgreiche Arbeit des Vereins. „Das gibt natürlich Rückenwind für unsere Aktivitäten“, freute sich der Vereinsvorsitzende Valentin Merschhemke während der Versammlung in Darup. „Auch das die Zahl unserer Mitglieder stetig wächst und wir die 100 inzwischen deutlich überschritten haben, ist ein sehr gutes Zeichen.“

Gewachsen ist im Laufe der Jahre auch der Umfang der Aufgaben, in denen sich der Verein engagiert, schreibt dieser in einer Pressemitteilung. Deshalb wurde der Vorstand bei den Neuwahlen nun breiter aufgestellt und tritt für die nächsten zwei Jahre erstmals mit einer 19-köpfigen Mannschaft an. „Aber auch darüber hinaus freuen wir uns über Unterstützung“, lädt Merschhemke zur Beteiligung an den Vereinsaktivitäten ein. Dabei wird es eine wesentliche Änderung geben. Im Jubiläumsjahr werden keine Veranstaltungen im Rahmen der „Tage der seelischen Gesundheit“ angeboten, sondern es gibt eine Reihe von über das Jahr verteilten Programmpunkten.

Dazu zählen eine Fotoausstellung in billerbecks´ Bahnhof im Mai sowie die Fortsetzung von Claudia Gliemanns musikalisch begleiteter Lesereise in Grundschulen zum Buch „Papas Seele hat Schnupfen“ einen Monat später. Im September wird Andrea Stachon-Groth in Havixbeck zum Thema „Psychische Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf die Paarbeziehung“ vortragen. In Coesfeld wird Viktor Staudt im Oktober Einblicke in „Die Geschichte meines Selbstmordes“ geben. Ebenfalls in Coesfeld möchte sich der Verein am Citylauf beteiligen.