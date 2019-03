Unter dem Motto „Klangraum Kirche“ präsentiert der Männergesangverein (MGV) Nottuln am 31. März (Sonntag) um 17.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Martinus in Nottuln ein weit gespanntes Chormusikprogramm. Der 4. Fastensonntag wird in Erwartung des Osterfestes auch Freudensonntag, Laetare, genannt. Und „Klänge der Freude“ wollen die Musiker des MGV und ihre Gäste an diesem Tag präsentieren.

Unter der Leitung von Chordirektor Michael Teget­hoff erklingen Werke vom 18. bis ins 21. Jahrhundert. Darunter sind das „Agnus Dei“ von Georges Bizet, Wolfgang Amadeus Mozarts „Ave Verum“, „Ich bete an die Macht der Liebe“ von Dimitri Bortniansky, Konradin Kreutzers „Schäfers Sonntagslied“ und Tommaso Giordanis „Caro mio ben“. Zu hören sein wird auch Rolf Lovlands „You raise me up“, Stefan Nilssons „Gabriella‘s Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“ und das „Santo“ vom wohl bekanntesten europäischen Gospelkomponisten, Tore W. Aas.

Zum Schluss erklingt im großen Chor die bekannte Hymne „Klänge der Freude“, besser bekannt unter dem Titel „Land of Hope and Glory“ aus Sir Edward Elgars berühmtem „March No. 1 Pomp & Circumstance“. Der deutsche Text stammt von Willy Trapp.

Neben dem MGV Nottuln wirken an diesem Konzert der Gesangverein Konstantia aus Hamm und der MGV Westtünnen mit. Die Orgel spielt Kantor Heiner Block, Solist ist Michael Zumbusch vom MGV Nottuln.

Über 100 Sängerinnen und Sänger – unterstützt durch die einmalige Akustik von St. Martinus – lassen die Kirche zu einem von Klängen erfüllten Raum werden. Einlass ist ab 17 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.