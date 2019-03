Es ist gut, dass die Gemeinde Nottuln die freie Stelle des Rechtsrates wieder besetzt hat. Angesichts der Komplexität vieler Themen und möglicher Fallstricke kann keine Kommunalverwaltung heutzutage auf juristischen Sachverstand verzichten.

Die Entscheidung für Stephan Kohaus ist insofern eine gute Entscheidung, als der 38-Jährige in der Vergangenheit durch sein ehrenamtliches Engagement gezeigt hat, dass ihm an seiner Heimatgemeinde viel liegt. Wer sich als 18-Jähriger in das manchmal doch sehr raue kommunalpolitische Fahrwasser begibt und trotz mancher Gegenwinde am Wirken für Nottuln festhält, dem ist auch die weitere Zukunft der Gemeinde nicht egal. Solche Leute brauchen wir, das wünschen sich die Bürger.

Stefan Kohaus muss allerdings noch den Beweis antreten, dass er den Rollentausch auch verinnerlicht hat. Als Politiker hat er sich für grüne Ideale stark gemacht, als Verwaltungsmitarbeiter muss er möglicherweise anderes vertreten. So manche Ratsfraktion wird da anfangs sicher genau hinschauen.