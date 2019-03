Blues in Nottuln

Nottuln -

Der Verein „Blues in Nottuln“ veranstaltete am Samstag ein Musikkonzert mit dem international bekannten Albie „Supercharche“ Donelly und seiner Band. Als hervorragender Live-Musiker, der auf vielen Bühnen der Welt zu Hause ist, brachte er das Publikum in Nottuln zum Toben.