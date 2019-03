„Dieser Nachmittag hat mir mehr als geholfen“

Im vergangenen Jahr hat sich in Nottuln das Lokale Netzwerk zur palliativen Versorgung gegründet. Am Sonntag präsentierte es sich im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums beim ersten Palliativtag in Nottuln der Öffentlichkeit.

Mitglieder des Palliativnetzes sind Pflegedienste, Ärzte, Seelsorger, Alten- und Pflegeheime, Therapeuten, die Hospizgruppe Nottuln, der Teilhabebeirat der Gemeinde Nottuln und weitere Beteiligte aus allen Ortsteilen. Palliativ bedeutet sinngemäß „umhüllen“. Es geht dabei um die Linderung von Schmerzen und Beschwerden im Rahmen einer ganzheitlichen Betreuung schwer kranker und sterbender Menschen.

Erster Nottulner Palliativtag

Die Allgemein- und Palliativmedizinerin Barbara Richter-Millers.

Bürgermeisterin Manuela Mahnke begrüßte die Anwesenden und freute sich, dass das Lokale Netzwerk diesen Palliativtag in Nottuln durchführte. Die Mitglieder des Netzwerkes gäben den schwer kranken Menschen wie auch ihren Angehörigen das unschätzbar gute Gefühl, in der letzten Lebensphase gut aufgehoben zu sein, lobte sie.

Brigitte Hamm vom Palliativnetz Kreis Coesfeld informierte über den Verlauf der Veranstaltung und übergab dann das Wort an die Allgemein- und Palliativmedizinerin Barbara Richter-Millers , die Mitglied im Palliativnetz Kreis Coesfeld ist. Die Sendenerin sprach über das Thema „Essen und Trinken am Lebensende“. Anschaulich erklärte sie, wie biologische Faktoren das Essverhalten Sterbender verändern. Für Angehörige sei das nicht immer leicht zu verstehen, schließlich verbinden sie mit der Nahrungsaufnahme positive Gefühle. Das Sprichwort „Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen“ kennt jeder. Und so glauben Angehörige, dass sie dem Sterbenden Gutes tun, wenn sie ihm Nahrung zuführen. Für Sterbende gelte das jedoch nicht, so Barbara Richter-Millers: „Der Mensch stirbt nicht, weil er verdurstet oder verhungert. Bei Sterbenden erlischt das Durst- und Hungergefühl, sie benötigen keine Energiezufuhr mehr und sollten sie auch nicht erhalten.“ Anschließend gab sie Tipps, welche Hilfen für Sterbende sinnvoll sind. Beispiele aus ihrer Praxis als Palliativmedizinerin konkretisierten die Ratschläge. Dass sie die zahlreichen Besucher mit diesem sensiblen Thema erreicht hatte, zeigten die intensiven Nachfragen der Gäste.

Im Anschluss hatten alle Anwesenden die Möglichkeit, die 20 Infostände zu besuchen. Die Netzwerkpartner präsentierten ihre Arbeit und die Möglichkeiten der palliativen Versorgung. Im persönlichen Gespräch konnte man sich individuell beraten lassen, sich Tipps für die Unterstützung der Angehörigen holen.

Neben stationären Einrichtungen waren Pflegedienste, Sanitätshäuser, ergo- und logotherapeutische Praxen, Apotheker, aber auch die beiden Kirchengemeinden, der Teilhabebeirat, die Hospizbewegung, das Palliativnetz Kreis Coesfeld und die Alzheimer Gesellschaft vertreten. Die Bücherei Maschmann hatte einen Büchertisch aufgebaut. Der Titel eines Buches fiel sofort ins Auge und sorgte für Heiterkeit: „Meine Oma isst Zement“.

Für das leibliche Wohl sorgte das Evangelische Familienzentrum Magdalenen-Kita. Bei einer Tasse Kaffee und einem leckeren Stück Kuchen kam man miteinander ins Gespräch, konnte sich in lockerer Atmosphäre austauschen. Eine Besucherin: „Ich bin persönlich in der Familie betroffen. Dieser Nachmittag hat mir mehr als geholfen. Ich gehe jetzt beruhigter nach Hause. Ich bin dankbar, dass es solche Veranstaltungen gibt.“