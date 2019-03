Eine ganz heiße Angelegenheit

Der „Parapuzosia Seppenradensis“, der größte Ammonit der Welt, der im Februar 1895 in einem Steinbruch in Seppenrade gefunden wurde, kehrt in einem neuen Gewand zurück: Ein Abguss des Kopffüßers aus der Gattung der Weichtiere wurde in den vergangenen Tagen in Nottuln erstellt.

„Es ist rund sechs Jahre her, dass wir uns die ersten Gedanken gemacht haben, wie wir die größten in Seppenrade gefundenen Ammoniten als Abgüsse bekommen können. Wir haben viel Zeit und Geduld aufbringen müssen. Das Know-how und die Unterstützung der Firmen Delbrügge und Humberg haben uns dabei sehr geholfen“, sagte Friedhelm Landfester, Vorsitzender des Heimatvereins, als der größte Ammonit mit einem Durchmesser von über 180 Zentimetern in der Gießerei Humberg in Nottuln gegossen wurde.

Abguss des Seppenrader Ammoniten 1/20 Mitglieder des Heimatvereins Seppenrade verfolgten vor Ort in der Gießerei Humberg in Nottuln des Abguss des größten Seppenrader Ammoniten. Foto: Michael Beer

Mitglieder des Heimatvereins Seppenrade verfolgten vor Ort in der Gießerei Humberg in Nottuln des Abguss des größten Seppenrader Ammoniten. Im Folgenden weitere Impressionen. Foto: Michael Beer

Die Vorbereitungen für dieses riesige Modell verschlangen unzählige Stunden. Wie schon die beiden ersten Ammoniten-Abgüsse, die im vergangenen Jahr erstellt worden waren, lag die Planung zunächst wieder bei der Firma Delbrügge. Dort wurden die Scannerdaten des Ammoniten in ein Computerprogramm übermittelt. 160 Stunden dauerte dann das Fräsen des PU-Materials, eines Kunststoffs, auf dem CNC-Bearbeitungszen­trum. Für andere Arbeiten, wie das Verleimen des Materials oder das Aushöhlen der fertigen Form, um auf eine Wandstärke von zwei Zentimeter zu kommen, wurden weitere 100 Stunden benötigt.

Aus dieser PU-Vorlage als Positivform stellte Klaus Nieländer von der Firma Humberg, dessen Ehefrau Martina dem Vorstand des Seppenrader Heimatvereins angehört, eine Negativform her. Diese wurde mit einem Quarzsandgemisch, das durch Zugabe von bestimmten Komponenten hart wie Stein wird, gefüllt. Mit einem Kran musste diese Form dann in einem extra dafür gebauten Kasten mit einem Durchmesser von rund 250 Zentimetern umgedreht werden. „Um den Betriebsablauf nicht zu stören, konnte ich diesen Kasten immer erst nach Feierabend bauen“, berichtete Nieländer.

Viele seiner Kollegen packten nach Dienstschluss am Freitag fleißig mit an, die Form nun mit dem Aluguss zu füllen. Eine Aufgabe, die sie in dieser Form und Größe nicht jeden Tag machen. Rund 300 Kilo Aluguss wurden mit einer Gießtemperatur von 720 Grad in die drei Öffnungen gegossen.

Firmenchef Franz Humberg verfolgte zusammen mit Landfester gespannt den Vorgang, dessen Ergebnis erst am Montagmorgen zum Vorschein kam. „Es hat alles nach Wunsch geklappt“, sagte Nieländer, als er am frühen Montagmorgen den Kasten öffnete. Jetzt müssen in dieser Woche noch der hintere Rahmen gegossen und die beiden Teile verschweißt werden, bevor der Ammonit seine Reise zur Endbehandlung nach Seppenrade antritt. Dort sollen die drei Modelle auf ihrem Platz am Eingang des Rosengartens aufgestellt und am Heimattag am 19. Mai (Sonntag) offiziell eingeweiht werden.