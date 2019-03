Weltbestseller als Kinderoper

„Bleib bitte stehn, wenn dich das Leben in die Wüste führt“ – so lautet die Abschlussbotschaft der Kinderoper „Der kleine Prinz“ von Basti Bund , die am 6. April (Samstag) in Dülmen-Karthaus und am 7. April (Sonntag) im Bürgerzentrum Schulze Frenking in Appelhülsen vom Kinder- und Jugendchor Steverlerchen aufgeführt wird.

Oft als Kinderbuch deklariert, sprengt die Geschichte des kleinen Prinzen, die Antoine Saint-Exupéry geschrieben hat, doch alle Grenzen. Es ist ein Märchen, ein Buch über die Liebe, eine Fabel und ein philosophisches Manifest. Dieser Vielfalt verdankt es wohl auch seine magische Anziehungskraft bei Menschen in aller Welt. In 180 Sprachen wird es gelesen und auf zahllosen Bühnen aufgeführt. Die Moral dieser Geschichte ist universell, sie ist so einfach zu verstehen und doch so schwer umzusetzen: „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“

Ein Pilot legt eine Bruchlandung mitten in der Wüste hin. Während er versucht, sein Flugzeug zu reparieren, begegnet ihm unvermittelt ein kleiner Mann mit einem großen Herz. Langsam kommen sich die Beiden näher und fangen an, sich gegenseitig aus ihrem Leben zu erzählen. Das lässt sie ihre missliche Lage kurzzeitig vergessen und Gemeinsamkeiten entdecken. Doch die Wüstensonne scheint unerbittlich, die Nächte sind kalt und der Tod naht.

1943 wurde die Erstausgabe der traumhaften Geschichte veröffentlicht, doch aktuell wie nie erscheint die Botschaft des kleinen Prinzens auch noch heute Jahre nach seiner Entstehung: „Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben sie keine Freunde mehr.“ In die Schnelllebigkeit und Unverbindlichkeit unserer Zeit hereingesprochen, erscheint der Autor Antoine de Saint-Exupéry damals wie ein Prophet für unsere Gegenwart zu sprechen: „Zähmen, das kennt heute keiner mehr. Es heißt, sich binden.“

50 Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 15 Jahren haben sich in den letzten Monaten intensiv auf die Aufführung des musikalisch und inhaltlich anspruchsvollen Werkes vorbereitet. Einige Eltern des Elternteams haben Kulissen gemalt, Kostüme genäht und Tänze einstudiert. Ein kleines Instrumentalensemble mit Klavier, Klarinette und Glockenspiel wird den Chor unterstützen.

Alle Beteiligten freuen sich über zahlreiche Gäste und hoffen, dass die Botschaft des Stückes noch in vielen Besuchern lange nachklingen möge. Karten gibt es im Vorverkauf bei Geschenkartikel Lenfers, Appelhülsen, zum Preis von 5 Euro (ermäßigt 3 Euro) oder an der Tageskasse. Beginn der Aufführung ist an beiden Tagen um 15 Uhr. Einlass ab 14.30 Uhr. Am Sonntag in Appelhülsen öffnet die Cafeteria bereits um 14 Uhr.