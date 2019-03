Sie sind allesamt erfahrene Kommunalpolitiker, Bürgermeister oder Führungskräfte öffentlicher Unternehmen. Am Mittwoch durften sie ein wenig neidisch werden, in welch schönem Ambiente ihre Kollegin Manuela Mahnke arbeiten kann. Die Nottulner Bürgermeisterin war Gastgeberin der 117. Sitzung des Ausschusses für Strukturpolitik und Verkehr des Städte- und Gemeindebundes NRW.

In diesem Ausschuss arbeitet Manuela Mahnke mit und sie nutzte die Gelegenheit, nach der Arbeitssitzung in der Alten Amtmannei den 23 Teilnehmern aus ganz NRW zusammen mit Gemeindearchivar Christian Wermert den Nottulner Ortskern und die prächtigen Kuriengebäude zu zeigen. „Nottuln ist eine sehr schöne Gemeinde“, stellte Ausschussvorsitzender Hans-Gerhard Rötters (Moers) anerkennend fest.

Zweimal im Jahr kommt der Ausschuss zusammen, um für das Präsidium des Städte- und Gemeindebundes Empfehlungen zu erarbeiten, erläutert Geschäftsführer Horst-Heinrich Ger­brand im WN-Gespräch. Der Städte- und Gemeindebund als Interessenvertretung der Kommunen in NRW hält Kontakt zu den anderen kommunalen Spitzenverbänden, zu Parteien und insbesondere zur Landesregierung, begleitet Gesetzesvorhaben.

Weil es letztlich um alle Kommunen in NRW geht, sind die Themen breit gefächert. Gestern wurde im münsterländischen Nottuln auch über den Kohleausstieg gesprochen, der vor allem die Kommunen im rheinischen Kohlerevier vor viele noch ungelöste Fragen stellt.

Thema war aber zum Beispiel auch ein Bericht über den aktuellen Stand der Debatte über die von Bürgern zu zahlenden Straßenausbaubeiträge. Hierüber wird gerade in der Landesregierung und im Landtag beraten. Ein auch für Nottuln aktuelles Thema, sind doch beispielsweise die Anlieger des ersten Bauabschnitts des Projektes „Barrierefreier Ortskern“ und des Hanhoffs zu Ausbaubeiträgen herangezogen worden. Nicht zuletzt kam von der Nottulner SPD der Anstoß zu einer parteipolitischen Initiative, die Ausbaubeiträge vollständig abzuschaffen.

Eine Forderung, die der Städte- und Gemeindebund in dieser Radikalität ablehnt. „Das Instrument der Straßenausbaubeiträge hat sich grundsätzlich bewährt“, erläutert Geschäftsführer Gerbrand. Ein Wahlrecht, wonach jede Kommune selbst entscheiden könne, ob sie Ausbaubeiträge erhebt, lehne der Städte- und Gemeindebund ab. Unterstützt würden aber Veränderungen im System. Insbesondere trete man für eine deutlich flexiblere Handhabung zum Vorteil der Bürger ein. So sollten Bürger einen Anspruch auf Ratenzahlungen haben, griff Gerbrand eines von vielen Details heraus.

Übrigens: Die Gemeinde bekommt in diesem Jahr noch Besuch von einem weiteren Gremium des Städte- und Gemeindebundes: Der Ausschuss für Städtebau, Bauwesen und Landesplanung wird am 29. Oktober seine 99. Sitzung in Nottuln durchführen. FDP-Ratsherr Helmut Walter, der die Gemeinde in diesem Fachausschuss vertritt, hat die Kollegen nach Nottuln eingeladen.