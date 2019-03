Mit einer schönen Überraschung kam Jan Stengel von der Provinzial-Versicherung auf das „Café Päusken“ zu. Er wolle dem Verein, der seit elf Jahren ehrenamtlich Senioren mit und ohne Demenz sowie psychisch kranke Senioren betreut, eine Spende zukommen lassen. Das Team kaufte daraufhin eine mobile Kegelbahn für ihre Senioren.

Ein Betreuungsschwerpunkt ist das „Café Päusken“, das jeden Donnerstag von 14 bis 16.30 Uhr im Haus Margarete an der Heriburgstraße stattfindet. Neben Kaffee und Kuchen wird für kurzweilige Betreuung, Unterhaltung und Aktivierung der Senioren gesorgt. Jetzt auch mit einer Kegelbahn, die bei den Teilnehmern so manche schöne Erinnerung an frühere Kegelabende weckt.

„Ich hatte die Bahn bereits vor zwei Jahren auf einer Altenpflege-Messe gesehen und sie seither im Hinterkopf behalten“, erklärte die 2. Vorsitzende Marianne Hentschel . Die Bahn solle aber nicht nur den Gästen vom „Café Päusken“ Vergnügen bereiten, auch die Senioren von Haus Margarete und die Gäste der Tagespflege „Alte Mühle“ würden zur Kegelmeisterschaft herausgefordert, ist sie sich sicher.

„Uns war es besonders wichtig, etwas zu geben, das über den Pflegebedarf hinausgeht – es sollte etwas für den Spaß sein“, so Jan Stengel. „In der Vergangenheit haben wir viele Einrichtungen für Kinder bedacht, dieses Mal wollten wir gerne etwas Gutes für die Älteren machen“, sagte Miriam Malyga von der Provinzial-Versicherung, als sie zur feierlichen Einweihung der Kegelbahn ins „Café Päusken“ kam. Natürlich wurde die Neuerwerbung gleich gemeinsam ausprobiert.

Die Kegelbahn ist gut vier Meter lang, aus Holz gefertigt, mobil auf Rollen und vor allem in mehrere Teile zerlegbar. „Sie kann draußen und drinnen spontan aufgebaut werden. Unsere Senioren freuen sich – das ist die Hauptsache“, so Marianne Hentschel.

Wer sich für die ehrenamtliche Tätigkeit im Verein „Café Päusken“ interessiert oder weitere Infos dazu sucht, kann sich unter ✆ 0 25 02/8 08 85 melden.