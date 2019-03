Dass Eva-Maria Lindemann ein bisschen nervös war – kein Wunder. Denn wann kommt schon mal eine Landesministerin vorbei, um sich über die Arbeit einer Unternehmerin zu informieren. Ina Scharrenbach , Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, war am Donnerstag zu Gast im Geschäft Dammann an der Daruper Straße. Mit dabei auch eine ganze Reihe von Vertretern der Industrie- und Handelskammer , unter anderm Jutta Kruft-Lohrengel, Vizepräsidentin der IHK NRW, und Dr. Fritz Jaeckel, Hauptgeschäftsführer der IHK Nord Westfalen. Sie erlebten eine Geschäftsfrau, die völlig überzeugend von sich sagt: „Ich brenne für meinen Laden.“

Kurz stellte Eva-Maria Lindemann ihren Werdegang und den des in den 1950er-Jahren von den Eltern gegründeten Familienunternehmens vor, zu dem heute neben dem Geschäft „Rund um ein schönes Zuhause“ an der Daruper Straße auch eine Modekollektion und das Fachgeschäft für hochwertige Wäsche und Dessous am Potthof gehören.

Das Geschäft funktioniere, erklärte Eva-Maria Lindemann. Doch angesichts von Onlinehandel, Konkurrenz durch Branchenriesen wie Ikea, aber auch die Umgehungsstraße, die die Laufkundschaft verringert, müsse sie zugeben: „Ich habe Angst, ob wir unsere Kunden halten können.“

Und deshalb lasse sie ihrer Tochter Anna auch die freie Wahl, ob sie das Geschäft einmal weiterführen möchte. Die 24-Jährige habe „einen guten Job als Steuerfachangestellte“, trotzdem ist sie inzwischen auch im elterlichen Betrieb engagiert und leitet den Online-Shop. Der richtige Weg, wie Dr. Fritz Jaeckel bestätigt. Gegen den Online-Handel werde man nicht ankommen, der stationäre Handel müsse sich um diesen ergänzen.

Um zu überleben, müsse man in Bewegung bleiben, sagt Eva-Maria Lindemann. Weil sie sich in der Kaufmannschaft nicht gut beheimatet fühlte, hat sie Netzwerke mit anderen heimischen Geschäftsleuten geknüpft. Die „Italienische Nacht“ war ein erfolgreiches Projekt, in der Weihnachtszeit soll eine Backaktion stattfinden. Aber auch mit außerörtlichen Unternehmerinnen netzwerke sie. Ein Punkt, an dem die Ministerin besonders interessiert zuhörte und zustimmte.

Jedes Jahr im Oktober schließt die Nottulnerin für drei Tage, um das Geschäft für Weihnachten umzudekorieren. „Damit haben wir uns inzwischen einen Namen gemacht. Und es lohnt sich auch.“ „Kaufen muss ein sinnliches Vergnügen sein“, fand auch Jutta Kruft-Lohrengel. „Und hier ist das perfekt gelöst.“

Verlassen kann sich die 53-jährige Geschäftsfrau nicht nur auf ihren Mann Ulrich, der das Büro macht („Die Bürokratie nimmt immer mehr überhand.“), sondern auch auf ihre acht Mitarbeiterinnen, die „ganz bei mir sind und das nötige Fachwissen haben“.

Dr. Jaeckel horchte auf, als die Nottulnerin erzählte, dass sie sich manches Mal von Politik und Verwaltung allein gelassen fühle. „Das Thema der Wertschätzung des Einzelhandels werde ich in der nächsten Bürgermeisterkonferenz, zu der ich eingeladen bin, ansprechen.“

Ministerin Scharrenbach und die IHK würden sich freuen, wenn Frauen wie Eva-Maria Lindemann sich in den öffentlichen Ehrenämtern stark machen würden. Dr. Jaeckel: „Ein Drittel unserer Mitglieder sind Frauen. Aber von den 42 Mitgliedern des IHK-Regionalausschusses im Kreis Coesfeld zum Beispiel sind nur vier weiblich.“