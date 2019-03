,,Fill Mugs to Fight Hunger“ – „Fülle Tassen, um den Hunger zu bekämpfen“ lautet das diesjährige Motto der Mary’s-Meals-Aktion. Seit Aschermittwoch sammeln auch Schülerinnen und Schüler des Rupert-Neudeck-Gymnasiums Geld für die Kinder, die in den ärmsten Ländern dieser Welt Hunger leiden. Die Spenden sind bestimmt für die Hilfsorganisation „Mary‘s Meals“, die es in 18 Ländern ermöglicht, dass Kinder eine warme Mahlzeit an den Schulen erhalten.

„Aufgrund der Armut käme ein großer Teil der Kinder sonst nicht zur Schule oder könnte sich beim Lernen kaum konzentrieren“, berichtet das Rupert-Neudeck-Gymnasium in einer Pressemitteilung. Durch das Geld, das bei der alljährlichen Tassensammelaktion zusammenkommt, können viele Kinder vormittags in der Schule etwas zu essen bekommen. Nur 7 Cent reichen für eine Mahlzeit, und 15,60 Euro ernähren ein Kind für ein ganzes Schuljahr. Direkt vor Ort kaufen die Helfer die Zutaten für das heimische Essen. Freiwillige kochen ex direkt in der Schule und verteilen es gerecht an die Kinder.

Zurzeit versorgt „Mary’s Meals“ in Malawi außerdem rund 17 000 Männer, Frauen und Kinder mit Nahrung, die durch den Tropensturm Idai alles verloren haben und in Schulgebäuden Zuflucht gefunden haben.

Um diese Arbeit zu unterstützen, laden die Schüler des Rupert-Neudeck-Gymnasiums alle Bürger dazu ein, bis Ostern selbst Spenden zu sammeln und diese unter dem Verwendungszweck „Fill Mugs“ an „Mary’s Meals Deutschland“ zu überweisen.

Ingrid Schürmann, Lehrerin am Rupert-Neudeck-Gymnasium, hat das Projekt an der Schule initiiert und trägt die bisherigen Erfolge durch mitreißende Vorträge, Videos und Bilder an die Schülerinnen und Schüler in Nottuln weiter und motiviert diese dazu, Kaffeetassen durch Aufkleber in Sammeltassen zu verwandeln.