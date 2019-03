„Deine Schule – Deine Entscheidung!“ Dieses Motto beschreibt die Grundidee des Schülerhaushalts, der nun schon seit vielen Jahren am Rupert-Neudeck-Gymnasium durchgeführt wird. Und so konnten auch in diesem Jahr die Schülerinnen und Schüler wieder ihre Stimme abgeben. Dazu hatte die Schülervertretung zum Sammeln von Vorschlägen aufgerufen und schließlich wieder eine Abstimmung im Forum der Schule organisiert.

Damit soll einerseits die Verbundenheit mit der Schule durch Mitverantwortung über ihre Ausgestaltung gestärkt werden. Andererseits können die Schüler so politische Prozesse anhand eines konkreten Beispiels kennenlernen und es wird eine Brücke zwischen Politik und Verwaltung, Schulleitung und Jugendlichen geschlagen. Die Schülervertretung des Rupert-Neudeck-Gymnasiums freut sich, den Schülerhaushalt auch in diesem Jahr wieder zu organisieren und dann auch im Anschluss in die Tat umzusetzen. Nun sind die Schüler aber erst einmal gespannt auf die Ergebnisse – direkt nach dem Ende der Abstimmung haben die Schülervertreter mit der Auszählung begonnen.