Die Aktion „ Earth Hour “ ist ein weltweites Ereignis, das 2007 in Sydney begann und sich von Australien aus als Umweltschutzaktion über den gesamten Globus ausbreitete. Mittlerweile gibt es diese Aktion, die unter dem Motto „Für einen lebendigen Planeten” steht, in über 180 Ländern in rund 7000 Städten.

„Millionen von Menschen werden auch in diesem Jahr am gleichen Abend für eine Stunde das Licht ausschalten und so ein Zeichen setzen für mehr Klimaschutz“, erklärt die Gemeinde Nottuln in einer Pressemitteilung. Auch im Nottulner Ortskern wird es am Samstag (30. März) dunkel, und zwar von 20.30 bis 21.30 Uhr.

Die öffentlichen Gebäude – das Rathaus und die Kuriengebäude, der Brunnen, aber auch die Pfarrkirche St. Martinus und die evangelische Kirche „Unter dem Kreuz” werden in dieser Stunde nicht im Scheinwerferlicht stehen. Nur die Straßenbeleuchtung wird die Plätze und Wege erhellen. Für viele Bürger, die in den vergangenen Jahren die Aktion unterstützt haben, wird diese besondere Atmosphäre wieder eine Einladung zu einem Spaziergang in den historischen Ortskern sein.

Die Gemeinde Nottuln betont: „Nottuln als aktive Klimaschutzgemeinde weiß, wie wichtig jeder noch so kleine Schritt in Richtung Klimaschutz ist: Nicht umsonst hat die Gemeinde 2018 den European Energy Award in Gold bekommen – zum dritten Mal in Folge. Zudem ist die Kommune Mitglied des Klimabündnisses.“