Manfred Stegemann verabschiedet

„Jetzt ist es an der jungen Generation, die Geschicke der DLRG zu lenken“, erklärte der scheidende DLRG-Vorsitzende Manfred Stegemann . Nach zwölf Jahren erfolgreicher Vereinsführung verabschiedete der Ortsgruppentag der DLRG Nottuln seinen langjährigen Vorsitzenden Stegemann und übergab den Vereinsvorsitz an Marcel Schwaf. Mit voller Unterstützung der Mitglieder gehe es nun darum, den Verein für die nächsten Jahre neu aufzustellen und den vielen jungen Mitgliedern ein aufregendes und zugleich ansprechendes Vereinsleben zu bieten, sagte Schwaf laut Pressemitteilung der DLRG.

Zur Ortsgruppentagung kamen rund 60 der insgesamt 600 Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Nottuln im Vereinsheim zusammen. Unter den Gästen waren auch Wolfgang Cech vom DLRG-Landesverband sowie Matthias Jenke vom DLRG-Bezirk Kreis Coesfeld. Sie ehrten Ludgera Eschhaus und Manfred Stegemann für ihre langjährige und prägende Vereinsarbeit.

Für ihre großen Verdienste geehrt wurden Manfred Stegemann (2.v.l.) und Ludgera Eschhaus von Matthias Jenke (l.) und Wolfgang Cech. Foto: DLRG Nottuln

Eschhaus, fortan Trägerin des Verdienstzeichens in Gold, leistete seit 1983 einen wesentlichen Beitrag zur Schwimmausbildung von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde Nottuln. Sie sei das Gesicht der DLRG Nottuln nach außen gewesen, stellte Christian Rose lobend heraus, da Eschhaus mit der Verwaltung der Ausbildung immer der erste Kontakt für neue Mitglieder zur Ortsgruppe war. Mit ihrer Leidenschaft bleibt Ludgera Eschhaus der Schwimmausbildung auch weiterhin erhalten, die Verantwortung und Organisation gibt sie jedoch an den neuen Leiter Schwimmen Philipp Richter-Brockmann sowie seinen Stellvertreter Bastian Hoppe ab.

Der bereits eingeleitete Generationswechsel im Vorstand setzt sich mit Christian Schwaf als Leiter Rettungsschwimmen, Johanna Rose, Lea Suchanek, Sebastian Splitthoff und Ester Prinz in den Bereichen Rettungsschwimmen, Erste Hilfe, Verbandskommunikation und Wasserrettungsdienst fort. Weiterhin übernehmen im geschäftsführenden Vorstand Patrick Richter-Brockmann als stellvertretender Vorsitzender, Christian Rose als Geschäftsführer und Dirk van den Driesch als stellvertretender Geschäftsführer wichtige Aufgaben. Unterstützung erfahren sie von Ortsgruppenarzt Stefan Bie­sel, Saskia Richter-Brockmann, Marit Große Brinkhaus, Manfred Stegemann und Christoph Scheffer. Carsten Baltes und Max Reichert wurden als Kassenprüfer eingesetzt. Mit besonderer Empfehlung führt Rita Schwaf das Amt als Heimwartin weiter.

Neben einem ausführlichen Jahresrückblick und der Besprechung des Haushaltsplans richteten Schwaf und Richter-Brockmann ihren Dank an die 64 Trainer, die viermal in der Woche zur Schwimmausbildung beitragen. Namentlich hoben sie auch die Tätigkeiten von Alois Schwaf, dem langjährigen Technischen Leiter, heraus, der in seinem Amt viele Aufgaben, auch zur Wasserrettung, zugleich bekleidete. Im Bereich der Verbandskommunikation dankten sie Peter Wortmann und Lukas Splitthoff für die jahrelange kontinuierliche Berichterstattung.