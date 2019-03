Der Heimatverein Schapdetten und der Bürgerverein „Schapdettener für Schapdetten“ rufen gemeinsam die Bürgerinnen und Bürger von Schapdetten dazu auf, in großer Zahl an der Windkraft-Informationsveranstaltung der Gemeinde Nottuln teilzunehmen. Diese Informationsveranstaltung findet am Donnerstag (4. April) um 19 Uhr im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums statt (wir berichteten).

Bereits seit dem Herbst vergangenen Jahres beschäftigen sich die beiden Vereine intensiv mit den Windkraftplanungen der Gemeinde Nottuln. Anlass dafür ist die in den Plänen ausgewiesene mögliche „Windkraftkonzentrationszone Schapdetten“ südlich von Schapdetten, die unter anderem Bereiche der Detterheide umfasst und stellenweise auf rund 630 Meter an den Schapdettener Ortsrand heranragt. Würde diese Fläche in der Flächennutzungsplanung der Gemeinde Nottuln als Konzentrationszone für Windkraft festgeschrieben, wäre der Bau einer oder mehrerer Windkraftanlagen in naher Nachbarschaft zum Dorf möglich.

„Das Thema Windkraft geht uns alle in Schapdetten an“, betont Hugo Sandmann vom Heimatverein die Wichtigkeit, sich zu informieren und Beteiligungsmöglichkeiten auch zu nutzen.