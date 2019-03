Vom Jurassic Park bis ins Auenland

„Ferne Welten“ – in diese brechen die Musikerinnen und Musiker der Blasmusikvereinigung Nottuln auf. Dazu braucht es aber weder einen Reisebus oder ein Flugzeug noch eine Raumfahrtrakete – es reichen gut gestimmte Instrumente, hochmotivierte Vereinsmitglieder, die diesen die richtigen Töne entlocken, drei Männer am Taktstock und eine liebevoll dekorierte Veranstaltungshalle. Denn „Ferne Welten“, so lautet das Motto, unter dem die BMV am 6. April (Samstag) um 20 Uhr zum Frühjahrskonzert in die Mehrzweckhalle des Rupert-Neudeck-Gymnasiums einlädt.

Für rund zwei Stunden begibt sich das Orchester gemeinsam mit dem Publikum auf eine Reise, die hinausführt auf die hohe See vor der Küste Englands, mitten in das Reich der Dinosaurier im „Jurassic Park“ oder auch in fremde Galaxien. Ein Ausflug zu den Hobbits ins Auenland darf genauso wenig fehlen wie ein Abstecher in die Musikgeschichte der 80er und damit in eine vor allem für die jüngeren Zuhörer fremde Welt.

Mit an Bord bei dieser einerseits fröhlichen und beschwingten, andererseits jedoch auch ruhigen und getragenen Reise sind alle drei Orchestergruppen der BMV. Den Auftakt des musikalischen Trips bestreitet erstmals das im Jahr 2017 gegründete Vororchester, dessen Leitung mit Norbert Frye-Welp ein langjähriges Vereinsmitglied übernommen hat. Im weiteren Verlauf des Konzertabends sind in bewährter Weise das Blasorchester unter dem Dirigat von Wolfgang Hoerning sowie das Jugendorchester unter der Leitung von Nils Walter zu erleben.

Kurzum: Die mitreisenden Besucher erwartet nach zweijähriger Pause – im Jahr 2017 gab es das große Open-Air-Konzert zum Jubiläum auf dem Stiftsplatz und im Jahr 2018 ein kleines Konzert an der Jugendherberge – endlich wieder ein Frühjahrskonzert mit einem Programm, das sie so schnell nicht vergessen dürften, heißt es in der Einladung.

Apropos Mitreisende: Es sind noch Plätze frei! Gesucht werden Freunde oder Anhänger symphonischer Blasmusik, welche die Ins­trumentalisten auf ihrer Reise begleiten und die dafür sorgen, dass immer genug Applaus im Gepäck ist. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Stiftsbuchhandlung Maschmann, bei den Mitgliedern der BMV und an der Abendkasse. Der Preis beträgt 10 Euro für Erwachsene; Kinder und Jugendliche zahlen 7 Euro.