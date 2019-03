Auf 613 Mitglieder gewachsen

„Das letzte Jahr war super!“ So zufrieden, wie der 1. Vorsitzende Ulrich Kontny über das Vereinsgeschehen des SV Fortuna Schapdetten in 2018 berichtete, so zufrieden sind offensichtlich auch die Mitglieder mit dem Vorstand. Während der Jahreshauptversammlung am Freitag im Hotel „Zur alten Post“ wählten sie bei den anstehenden Teilneuwahlen sowohl den Vorsitzenden als auch Schatzmeisterin Ricarda Kontny , Pressewart Marvin Gellenbeck und Beisitzerin Martina Lengers einstimmig wieder.

Zu Beginn hatte Ulrich Kontny die gut 30 Versammelten willkommen geheißen, ganz besonders die beiden Ehrenvorsitzenden Antonius Averkorn und Heinz Rütering sowie die anwesenden Ehrenmitglieder. Schriftführer Marvin Gellenbeck verlas das umfangreiche Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung, ehe Kontny auf die vergangenen zwölf Monate zurückblickte.

Unter anderem freute der Vorsitzende sich, dass die Arbeiten am neuen Bogensportplatz fast fertig sind und über den „Riesenerfolg“ der 1. Mannschaft der Fußballabteilung, die nach ihrem Aufstieg in die Kreisliga A in der Rückrunde noch kein Spiel verloren hat. Kontny bedankte sich bei allen aktiven Helfern, Abteilungsleitern, seinen Vorstandsmitgliedern und Förderern, die die umfangreichen Angebote des Vereins möglich machen.

Aktuell umfasst der SV Fortuna 613 Mitglieder, wusste Geschäftsführer Sebastian Hartz, davon 352 aus Schapdetten. 18 neu in 2018 gewonnene Mitglieder haben zum Zuwachs des Vereins geführt. Für die jüngsten Mitglieder sei am 24. April ein besonderes Event geplant, berichtete Martina Lengers. Dann können 100 Kinder auf Kosten des Bereichs Integration mit dem Bus zum Ketteler Hof fahren.

Mit Details aus den Abteilungen Bogensport, Freizeit- und Breitensport, Fußball, Jugendfußball, Tennis und Theater rundeten Verantwortliche den aktuellen Blick auf das Vereinsleben ab. So erfuhren die Anwesenden, dass am 30. Mai die Eröffnung der Bogensportanlage geplant ist und das diesjährige Beachsoccer-Turnier vom 5. bis 7. Juli ausgetragen werden soll. Mehr Kinder wünscht sich der Verein bei den Mini-Kickern, informierte Matthias Stüper, dass die Gruppe der jüngsten Fußballer momentan nur sehr klein ist.

Zufriedenstellende Zahlen legte danach Schatzmeisterin Ricarda Kontny vor. Günther Voss hatte zusammen mit Rudolf Grewing die Kasse geprüft. Da sie nichts zu beanstanden hatten, beantragte Voss die Entlastung des Vorstands.

Danach stand den Neuwahlen nichts mehr im Wege. Die Anwesenden machten es Heinz Rütering, dem sie die Wahlleitung übertragen hatten, mit kompletter Betätigung aller Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern leicht. Als letztes bestimmten sie noch Theo Appelhans zum neuen Kassenprüfer. Günther Voss bleibt noch ein Jahr in dieser Position.

Zum guten Schluss der Versammlung standen noch Ehrungen langjähriger Mitglieder auf der Tagesordnung. Leider waren die sechs Jubilare mit 25- beziehungsweise 40-jähriger Vereinszugehörigkeit nicht anwesend. Umso mehr freute sich Ulrich Kontny, dass er Jürgen Zumbrink für 50 Jahre Treue zum SV Fortuna auszeichnen konnte.