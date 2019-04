Die nächste Blues-Session steht vor der Tür. Der Verein „Blues in Nottuln“ lädt alle Blues-Freunde zu dieser Session ein. Sie findet am Donnerstag (4. April) um 20 Uhr in der Alten Amtmannei statt. Einlass ist um 19.30 Uhr.

„Auf die Besucher wartet wieder geballte Blues-Musik vom Feinsten. Dafür sorgen neben dem Opener viele Musiker auch aus den Niederlanden und dem Ruhrgebiet, die ihre Teilnahme bereits zugesagt haben“, berichtet Martin Uphoff.

Gestartet wird mit der Opener Band mit Huggy J. Borghardt, Sebastian Geng, Matt Walsh, Matthias Menke, Erik ten Thij und Ronald Verspiek.

Drumset, Stage-Piano und PA sind vorhanden, Verstärker müssen mitgebracht werden.