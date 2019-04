Fachbüro kann weiter planen

Die Gemeinde Nottuln ist dem angestrebten Hochwasserschutz für den Bereich Nieresch/Feldstiege in Darup einen kleinen Schritt nähergekommen. Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung gab am Dienstagabend 30 000 Euro Planungsmittel frei, damit das beauftragte Fachbüro die Maßnahme weiter planen kann. Aktuell favorisiert wird eine Lösung aus Wällen und Gräben in Kombination mit dem Bau eines Starkregenbeckens, in dem das Oberflächenwasser erst gesammelt und dann gedrosselt an die Kanalisation weitergeleitet wird. Die reinen Baukosten dieser Lösung werden auf rund 225 000 Euro geschätzt.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst, doch die Diskussion zuvor verlief sehr kontrovers. Das Thema selbst ist seit Jahren bekannt. Bei Starkregen und gesättigten Böden überflutet das aus der Bauerschaft kommende Oberflächenwasser aufgrund der Hanglage die tiefer liegenden Grundstücke im Bereich Nieresch und Feldstiege. Bisherige Lösungsvorschläge waren der Politik in ihrer Wirkung zu gering. Die nun vorgestellte Kombinationslösung mit Wällen, Gräben und einem Auffangbecken stößt auf Zustimmung. Die Maßnahme ist für ein 20-jährliches Regenereignis berechnet.

Kontrovers diskutiert wurde, ob die Gemeinde sich überhaupt engagieren soll. Für die SPD wiesen Wolfgang Danziger und Volker Ludwig mehrmals darauf hin, dass ihrer Meinung nach zunächst die Haftungsfrage geklärt werden müsse. Da es sich um wild abfließendes Oberflächenwasser handele, sah Danziger nicht die Gemeinde, sondern die Grundstückseigentümer in der Haftung, dagegen etwas zu unternehmen. „Es ist eine Sache der Privatleute“, meinte auch Jan van de Vyle von der UBG. Es sei ein Risikospiel, wenn die Gemeinde nun aus einer gut gemeinten Verantwortung heraus die Sache übernehme, zumal es ja nicht bei den reinen Baukosten bleiben werde, der Grunderwerb komme ja noch dazu.

Anders bewerteten CDU und FDP die Situation. „Das ist hier keine juristische, sondern eine politische Entscheidung. Wir wollen Darup weiterentwickeln“, betonte Hartmut Rulle für die CDU. Allerdings gab auch er zu bedenken, dass vor einer endgültigen Beschlussfassung zunächst die Gesamtkosen ermittelt werden müssen. Um das Projekt fortzuführen, sei es notwendig, die im Gemeindehaushalt mit einem Sperrvermerk versehenen Planungsgelder freizugeben. Ein klares Bekenntnis zu dem Projekt kam von Helmut Walter (FDP): „Das Wasserproblem tritt ständig auf. Die Gemeinde kann sich da nicht herausziehen und steht in der Verantwortung, die bestmögliche Lösung umzusetzen.“

„Irritierend“ fand Bürgermeisterin Manuela Mahnke das Beharren der SPD in Sachen „Haftungsfrage“. Alle Informationen dazu habe die Verwaltung schon einmal vorgetragen. Auch gehe es nicht um ein einzelnes Grundstück, sondern um mehrere.

Eine Grundstückseigentümerin machte in der Sitzung deutlich, dass eine Haftung nur bei grober Fahrlässigkeit in Frage komme. Davon könne aber keine Rede sein. Zwei Klagen in dieser Angelegenheit seien schon gescheitert. Die Daruperin verband ihre Information mit einem Appell an die Gemeinde, den Bau eines Rückhaltebeckens zum Anlass zu nehmen, neues Bauland in diesem Bereich auszuweisen. Die Nachfrage nach Grundstücken in Darup sei sehr groß.

Mit den Anregungen aus der Diskussion wird das Fachbüro nun die Konzeption verfeinern und die baulichen Anlagen so planen, dass ein späteres Baugebiet möglich ist. Das endgültige Konzept mitsamt einer Gesamtkostenschätzung wird noch einmal der Politik zur Entscheidung vorgelegt.