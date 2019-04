Wechsel an der Spitze des Kleiderstubenteams in der ev. Friedens-Kirchengemeinde. Im Rahmen einer Versammlung hat das bisherige Leitungsteam Edda Schäfer und Ingrid Winkler seine Geschäfte an das neue Leitungsteam Sabine Omar, Beate Hemke-Bühlbecker und Margret Bantin übergeben.

Edda Schäfer überreichte dem neuen Team symbolisch den Kleiderstubenschlüssel und bedankte sich für 21 Jahre tolle Arbeit im Team und bei den zahlreichen Spendern. Sie habe die Leitung und Organisation zwar abgegeben, werde aber weiterhin in der Kleiderstube mitarbeiten.

Auf der Versammlung wurde auch über die Öffnungszeiten gesprochen. Die bisherigen Öffnungszeiten hätten sich bewährt, hieß es. Ab Mai ist die Kleiderstube am Montag in der geraden Kalenderwoche von 16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. In der ungeraden Kalenderwoche ist die Kleiderstube wie bisher am Mittwoch von 9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet.