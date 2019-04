Die Gemeinde Nottuln beschäftigt sich derzeit mit einer Maßnahme zur Strukturverbesserung des Hummelbaches in Nottuln. Es geht darum, dass im Falle eines 100-jährlichen Hochwasserereignisses der Hummelbach im Bereich Gemeindewiese/Durchlass Dülmener Straße/Steinstraße das Wasser besser ableiten kann. Im Bereich Gemeindewiese verläuft der Hummelbach als offenes Gewässer, dann passiert er verrohrt die Dülmener Straße/Steinstraße und mündet schließlich an der Promenade in den Nonnenbach.

Im Ausschuss für Gemeindeentwicklung stellte Michael Diekmann , Diplom-Ingenieur für Wasser- und Abfallwirtschaft bei den Gemeindewerken Nottuln, die aktuellen Überlegungen vor. Die Möglichkeit, den Hummelbach zwischen Durchlass Dülmener Straße und Einmündung Nonnenbach komplett neu und größer zu verrohren, scheide wegen der vielen Kreuzungspunkte mit anderen Kanälen aus, erläuterte Diekmann den Ausschussmitgliedern. Alternativ wurde eine Gewässeraufweitung im Bereich Jugendherberge/Gemeindewiese geprüft. Das sei machbar, koste aber rund 150 000 Euro und verursache einen starken Eingriff in die Natur. Die Untere Wasserbehörde beim Kreis Coesfeld sehe diese Maßnahme sehr kritisch.

Als wahrscheinliche Lösung stellte Michael Diekmann ein Konzept vor, wonach die Verrohrung des Hummelbaches zumindest in Teilabschnitten erneuert wird. Anstelle der vorhandenen DN 600-Leitung (60 cm Durchmesser) sollen DN 800-Rohre eingebaut werden. Das sorge im Hochwasserfall schon zu einer deutlichen Absenkung des Wasserspiegels. Und mit Kosten von rund 100 000 Euro sei diese Maßnahme deutlich günstiger als die Gewässeraufweitung. Geprüft werden soll noch, ob der Hummelbach im Bereich zum Nonnenbach hin wieder geöffnet werden kann.

Die Politik nahm den Zwischenbericht zustimmend zur Kenntnis, Beschlüsse waren nicht vorgesehen.