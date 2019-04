Für ihr kontinuierliches Engagement für die Förderung früher Bildung im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik erhielt das Familienzentrum St. Gerburgis am Donnerstag die Rezertifizierung zum „ Haus der kleinen Forscher “. Überreicht wurde die offizielle Plakette von Andrea Hahn vom Regionalem Bildungsnetzwerk des Kreises Coesfeld. „Für uns ist es täglich immer noch spannend, mit den Kindern zu experimentieren“, sagte Dominik Brocks , Erzieher der Einrichtung. Als Highlight durften einige Kinder, die mit ihren Eltern gekommen waren, mit Ozobots (kleine Programmierroboter) und Bee-Bots (programmierbare Bodenroboter) experimentieren. Ein Spaß für Groß und Klein.

Die Pädagogen Dominik Brocks und Marcel Sieverding und die Pädagoginnen Dorina Wessendorf und Annika Lorbiecki bilden sich regelmäßig fort, um mit den Kindern auf Entdeckungsreise durch die Welt der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu gehen, berichtet das Familienzentrum St. Gerburgis. Gemeinsam mit den Kindern beobachten und erforschen sie Phänomene in ihrem Alltag. Dabei werden auch eine Reihe weiterer Kompetenzen, die die Kinder für ihren späteren Lebensweg benötigen, wie lernmethodische Kompetenz, Sprach- und Sozialkompetenz, Feinmotorik und ein Zugewinn an Selbstbewusstsein und innerer Stärke gefördert. Die Fortbildungen werden in Nottuln vom Regionalem Bildungsnetzwerk Kreis Coesfeld, lokaler Netzwerkpartner der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, angeboten.

Die Rezertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ wird nach festen Qualitätskriterien vergeben, die sich am Deutschen Kindergarten-Gütesiegel und den „Prozessbezogenen Qualitätskriterien für den naturwissenschaftlichen Unterricht“ orientieren. Sie wird für zwei Jahre verliehen, dann können sich die Einrichtungen neu bewerben.

Christine Hullerum, Leiterin des Familienzentrums St. Gerburgis, war hocherfreut über die erfolgreiche Rezertifizierung. Und sie weckte schon die Vorfreude auf ein besonders Angebot. Hullerum: „Durch die Kooperation mit der Q.UNI (Kinder- und Jugend-Uni Münster) im letzten Jahr bei unserem Sommerfest werden wir im Juli die Q.UNI in Münster besuchen und mit den Vorschulkindern an einem Workshop teilnehmen.“