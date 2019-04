Eine ganze Schule in Bewegung – das erlebten Eltern am Freitagmorgen an der St.-Martinus-Grundschule.

Alle rund 230 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich am Sponsorenlauf, dessen Erlös für die Finanzierung des kommenden Zirkusprojektes ist. Britta Lintel und Sandra Brockhoff hatten mit Unterstützung von Hausmeister Wolfgang Rokitta die Veranstaltung bestens vorbereitet und auch eine muntere Aufwärmphase eingeplant.

Währen die Erst- und Zweitklässler am Sportplatz neben der Schule 320 Meter lange Runden liefen, absolvierten die Dritt- und Viertklässler eine 1050 Meter lange Rundstrecke um die Schule.

Nun sind alle gespannt, wie viele Runden zusammengekommen sind und wie hoch der Erlös sein wird.