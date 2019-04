Es ist wieder zu Gast: In den Osterferien ist das Landesjugendorchester (LJO) NRW ein weiteres Mal vor Ort. Vom 12. bis zum 21. April kommen 91 musikalische Nachwuchstalente aus NRW wieder im Rupert-Neudeck-Gymnasium zusammen, um hier ein beeindruckendes Konzert einzustudieren. Bestens untergebracht sind sie für diesen Zeitraum in der neuen Jugendherberge. Das LJO NRW wird unter der Leitung von Chefdirigent Sebastian Tewinkel das spannende „Große Konzert für Violoncello und Orchester (43‘)“ unter dem Titel „À la française“ zum Offenbach-Jahr präsentieren.

In Offenbachs Cellokonzert wird der Solist buchstäblich zum Akrobaten an seinem Instrument. Für manch einen gilt es als unspielbar. Johannes Brahms soll gesagt haben, er hätte selbst ein Konzert für Cello geschrieben, wenn er gewusst hätte, zu was dieses Instrument fähig sei.

Der junge Cellist Gabriel Schwabe beweist in diesem Rahmen sein virtuoses Talent und erweist dem Jubilar Jacques Offenbach damit alle Ehre. Der zweite Konzertteil widmet sich Offenbachs Wahlheimat Frankreich. Ganz dessen europäischem Geiste folgend, spielt das Orchester Ravels „La Valse“ und Gershwins „Ein Amerikaner in Paris“. Ein musikalischer Brückenschlag mit hohem musikalischem Anspruch.

► Die öffentliche Generalprobe findet am 21. April (Ostersonntag) um 11 Uhr im Forum vom Rupert-Neudeck-Gymnasium statt. Der Eintritt ist frei. Platzreservierungen unter ✆ 02 11/­98 94 28-1 10 sind erforderlich.