Tolle Tipps zur Konfliktlösung

Dieser Besuch hat in der Liebfrauenschule schon Tradition: Die „Theatermafia“ aus Münster war nun mit ihrer Inszenierung „Tatverdächtige“, in der es um Jugendgewalt geht, zu Gast in Nottuln. Im Handumdrehen ziehen die sechs jungen Schauspieler die knapp 100 Sechstklässler in ihren Bann. Das Zentrum der Schule ist Bühne und Zuschauerraum zugleich. Mal spielt eine Szene in der einen Ecke, mal ziehen sich die Wortgefechte quer durch den Raum.

Die Schauspieler stellen verschiedene Alltagssituationen nach, die sich im schulischen, aber auch im häuslichen Bereich abspielen. Es streiten Mutter und Sohn, Mutter und Tochter, Vater und Mutter oder Jugendliche untereinander. Dabei geht es um Themen wie Zimmer aufräumen, Schule schwänzen, Schlägereien, schlechte Noten, aufgekündigte Freundschaften und andere mehr.

Insbesondere die Szenen, in denen Lehrer imitiert werden, stoßen auf großes Interesse. Zwei Lehrertypen werden vorgeführt: zunächst wird „die Schmidt“ nachgeäfft. Mit Sprüchen wie „Sie sehen tierisch geil aus, wie wär’s denn mit uns beiden?“ kommt die Lehrerin nicht klar, sie reagiert verunsichert, kann sich nicht durchsetzen, schreit und verliert die Selbstkontrolle. Dann wird „der Müller“ nachgemacht, der „Herr Doktor“ mit seinem autoritären Stil, der unangekündigt Tests schreiben lässt, bei dem es Sechsen hagelt. Ein Fiesling halt.

Am Ende steht eine Szene, in der ein Schauspieler, der einen Schüler spielt, solange als „Feigling“ verspottet und anschließend getreten wird, bis er im wahrsten Sinne des Wortes am Boden liegt.

Im Anschluss an die Vorstellung führen die beiden Theaterpädagogen der „Theatermafia“, Olaf Herzog und Jan Siebenbrock, mit allen vier Klassen des Jahrgangs ein zweistündiges Training unter dem Titel „Stark im Konflikt“ durch. Nach einem Warming up folgen Partnerübungen, in denen erarbeitet wird, wie man in Konflikten miteinander kommuniziert, ohne den Streit eskalieren zu lassen. Wichtig dabei sind der Blickkontakt, eine neutrale Körpersprache und eine angemessene Stimmlage. Die Trainer zeigen, wie dies am besten funktioniert.

Gute Tipps haben die Anti-Aggressionstrainer auch im Umgang mit Beleidigungen. Indem man zu seinen Schwächen steht, wird man stark und nimmt dem Angreifer den Wind aus den Segeln. Wer zu hören bekommt: „Eh, du bist ja ein kleiner Fruchtzwerg!“, reagiert mit: „Stimmt, ich bin klein.“ Weitere Demütigungen ergeben keinen Sinn mehr und unterbleiben in der Regel.

Zwei weitere Schulstunden, in denen unter Anleitung der Klassenlehrer das soziale Miteinander und kooperative Spiele auf dem Plan stehen, runden den Vormittag ab. Daniela Smolka, Klassenlehrerin der 6c, die diesen besonderen Tag organisiert hat, fasst zusammen: „Für die Schüler war die Veranstaltung abwechslungsreich und kurzweilig. Viele Punkte werden sicherlich in den Klassenlehrerstunden wie „Morgenkreis“ und „Erwachsen werden“ aufgegriffen und rekapituliert, so dass ein langfristiger Effekt hinsichtlich der Konfliktbewältigung erzielt werden kann!“

Realisiert werden konnte der Besuch der „Theatermafia“ nur deshalb, weil dankenswerterweise der Förderverein der Schule und die Gemeinde Nottuln der Liebfrauenschule mit jeweils 500 Euro unter die Arme griffen.