„Auf einer hellen Lichtung im Zauberwald lebte vor vielen, vielen Jahren der Zwergenmann Uribert. Bei seiner Größe hatte er es nicht leicht, weil er viel kleiner und schwächer war als die anderen Wesen . . .“ Welche spannenden Abenteuer der kleine Zwerg erlebt, steht im Kinderbuch „Zwerg Uribert und seine Freunde“, das seit dieser Woche in den Läden zu haben ist. Geschrieben hat das Kinderbuch der gebürtige Nottulner Florian Schaum . Sein Erstlingswerk. Illustriert wurden die sechs Geschichten von Christa Bendler , mit der der Autor bereits seit rund 20 Jahren, seit ihrer Schulzeit hier in Nottuln, befreundet ist.

Die Idee, Kindergeschichten zu schreiben, sei bereits vor zehn Jahren geboren worden, erinnert sich Florian Schaum im WN-Gespräch. Damals sollte eine Freundin im Rahmen ihres Studiums zur Grundschullehrerin eine Kindergeschichte schreiben. Sie wandte sich hilfesuchend an ihn, weil er schon in jungen Jahren gerne Geschichten formuliert hatte und außerdem zu der Zeit beruflich als Werbetexter und Redakteur tätig war. Was dabei heraus kam, habe den Professor veranlasst, seine Freundin zu fragen, ob sie nicht Kinderbuchautorin werden wolle, verrät Schaum.

Grund für den Hobbyautor, sich einige Zeit später intensiver mit dem Gedanken auseinanderzusetzen. Aber was ist ein Kinderbuch ohne Bilder? Die Honorarvorstellungen berufsmäßiger Illustratoren waren ihm allerdings für den Versuch eines Erstlingswerkes zu hoch. Deshalb fragte er seine langjährige Freundin Christa Bendler, die beruflich als Modistenmeisterin tätig ist und somit schon immer Zeichnungen und Skizzen angefertigt hat. Da beide mittlerweile in Münster leben und arbeiten, war der Kontakt schnell geknüpft.

„Mit Illustrationen an sich hatte sie vorher nichts am Hut“, erinnert sich Florian Schaum. Aber was sie ihm dann zu seinen Geschichten vom Zwerg Uribert und seinen tierischen Freunden zeichnete, „sah weit besser aus als von manchem Profi!“

Zuerst sei der Buchentwurf aber fast wieder in der Schublade gelandet, berichtet der Autor. Zum Glück für alle jungen Leser hat er ihn dann aber wieder hervorgeholt und mit dem agenda Verlag in Münster auch einen Herausgeber gefunden. Die nun erhältliche Fassung hat Florian Schaum zuvor noch ein wenig an aktuelle Themen angepasst. So hat er auch Themen wie Integration und Mobbing kindgerecht aufgegriffen und vermittelt den Kindern auf ehrliche und einfühlsame Art und Weise auch moralische Werte. Und weil ihm solche Werte nicht nur auf dem Papier wichtig sind, hat sich Schaum bereits verpflichtet, sein Autorenhonorar, das ihm vom Verkaufserlös zusteht, direkt an die Organisation SOS-Kinderdorf weiterzuleiten.

„Ich denke, es wird noch ein zweites Buch geben“, blickt er schon in die Zukunft, auch wenn die Vermarktung seines ersten Kinderbuches ganz am Anfang steht. „Lust habe ich auf jeden Fall, und Christa wäre auch mit dabei!“