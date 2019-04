Damit hatte Rüdiger Runge nicht gerechnet. Der frühere Nottulner stand am Samstagabend beim Frühjahrskonzert der Blasmusikvereinigung (BMV) Nottuln plötzlich selbst im Rampenlicht. Denn die BMV ehrte ihn unter dem Beifall des Publikums mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft in der BMV. Vorsitzender Christoph Zumbülte und seine Stellvertreterin Verena Reppert überreichten Ehrenurkunde und Blumenstrauß. In der letzten Mitgliederversammlung hatten sich die BMV-Musiker für diese Ehrung ausgesprochen, berichtete Zumbülte.

Rüdiger Runge, der im vergangenen Jahr von Nottuln aus in den Köln-Bonner Raum gezogen ist, gehört der Blasmusikverneigung seit 1975 als Posaunist an. „Er hat sich sehr um den Verein verdient gemacht“, betonte Zumbülte. Runge war unter anderem viele Jahre Schriftführer und auch 2. Vorsitzender, übernahm die Moderation bei Konzerten. Seine Ehefrau Magdalene unterrichtete die Blockflötenspieler, Sohn Roland erlernte bei der BMV ebenfalls das Posaunenspiel.