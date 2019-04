Bereits drei Mal hat die Gemeinde Nottuln zusammen mit den Schulen und den Kindergärten die Seedball(Samenbälle)-Aktion durchgeführt. „Das Ergebnis war immer schön anzusehen und hat allen Beteiligten viel Freude bereitet. Auch aus der Bevölkerung gab es viele positive Rückmeldungen zu dieser gemeinsamen Aktion“, freut sich Michael Kneuer von den Gemeindewerken.

Der Technische Leiter Grünflächen bereitet aktuell die vierte Seedball-Aktion vor und hat nun Schulen und Kitas in der Gemeinde darüber informiert, dass sie wieder mitmachen können (Rückmeldung bis 12. April). Im vergangenen Jahr haben sich rund 800 Kinder und Jugendliche daran beteiligt.

Eine enorme Resonanz, ein schöner Einsatz für die Natur. Denn mit den Samenbällen säen die Kinder Wild- und Frühlingsblumen aus und leisten damit einen Beitrag zu ökologischer Vielfalt. Die Gemeinde stellt dafür das Material – Samen und Tonerde – kostenlos zur Verfügung. Die Kinder fertigen im Unterricht die Samenbälle und bringen sie dann auf vorbereitete Flächen auf.

Um diese Flächen hat sich wieder der Bauhof der Gemeinde gekümmert. Die Bauhofmitarbeiter haben die Oberfläche so vorbereitet, dass der Samen später gut keimen kann. Als Flächen für die Seedball-Aktion können wieder genutzt werden in Nottuln die Fläche hinter der St.-Martinus-Grundschule und der Rhodepark, in Appelhülsen der Steverpark, in Darup die Fläche an der Kreuzung ehemalige Bundesstraße/Schwester-Helma-Straße sowie in Schapdetten die Grünflächen am Friedhof.

Sollten Schulen und Kitas Ideen für weitere Flächen haben, können sie sich gerne an die Gemeinde wenden (E-Mail: kneuer@nottuln.de).