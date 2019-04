Rund 500 ausländische EU-Bürger

Wer zur Wahl geht, bestimmt mit. Wer nicht wählen geht, überlässt seine eigene Gestaltungskraft denjenigen, die wählen. Es ist eine ganz einfache Gleichung, die auch für die Europawahl gilt. Sie findet alle fünf Jahre statt – das nächste Mal am 26. Mai 2019. Dieses Mal ist die Europawahl eine, die angesichts der Spaltung von Europa-Kritikern und Europa-Befürwortern als auch im Schatten des Brexit unter besonderen Vorzeichen steht. Manche politische Beobachter sprechen sogar von einer Schicksalswahl.

„Bitte gehen Sie zur Wahl, und bestimmen Sie aktiv mit, wer ins Europäische Parlament einzieht”, bittet Bürgermeisterin Manuela Mahnke die Nottulner Bevölkerung darum, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. „Wer nicht wählt, spielt den Europa-Skeptikern und -Kritikern in die Karten”, macht Nottulns erste Bürgerin in einer Pressemitteilung deutlich, dass die Wähler es in der Hand haben, welchen Weg die Europäische Union (EU) künftig einschlagen wird.

„Wir brauchen ein Europa, in dem die demokratischen Parteien stark sind und nicht die, die dem Populismus Rechnung tragen”, erklärt die überzeugte Europäerin Manuela Mahnke. Dieser (Rechts-)Ruck hätte zur Folge, dass der langjährige Kurs des Europäischen Parlaments in Richtung einer europäischen Integration und einer europäischen Zusammenarbeit infrage gestellt würde.

„Unser Europa muss integrierend wirken und muss für die europäische Idee stehen”, unterstreicht die Bürgermeisterin und verweist darauf, dass die europäische Idee in Nottuln längst gelebt wird. Das zeige das 35-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Nottuln und Saint-Amand-Mont­rond, das im Mai groß gefeiert wird, genauso wie die intensive Freundschaft zwischen Nottuln und Chodziez, die seit fast 27 Jahren besteht.

Welchen Weg die Europäische Union in den nächsten Jahren einschlägt, liege ganz wesentlich in der Hand der rund 400 Millionen wahlberechtigten EU-Bürger, die europaweit vom 23. bis zum 26. Mai darüber entscheiden. Sie können übrigens nicht nur in ihrem eigenen Land Gebrauch von ihrem Wahlrecht machen, sondern alternativ auch in Nottuln. Voraussetzungen sind, dass sie mindestens 18 Jahre alt sind, länger als drei Monate in Deutschland leben und im Wählerverzeichnis der Gemeinde ihres Hauptwohnsitzes eingetragen sind. Wenn sie als Deutsche mit Hauptwohnsitz in Deutschland gemeldet sind, sind sie das in der Regel bereits.

Als Bürger aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat müssen sie die Eintragung bei der Gemeinde einmal beantragen. Erfüllen die Antragsteller die geforderten Bedingungen, wird ihnen die Wahlbenachrichtigung mit allen nötigen Informationen per Post zugeschickt.

In Nottuln leben rund 500 EU-Bürger, die unter anderem aus den Niederlanden, Frankreich, Großbritannien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Polen, Kroatien und aus Italien stammen. In den vergangenen Tagen haben sie von der Gemeinde Post bekommen. „Wir machen die EU-Bürger darauf aufmerksam, dass sie sich in das Wählerverzeichnis eintragen lassen und somit an der Europawahl teilnehmen können”, heißt es aus dem Wahlamt der Gemeinde. Das Schreiben enthält darüber hinaus Webadressen für das Antragsformular sowie Informationen und Tipps zum Thema Europawahl.