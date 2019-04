„Schön, dass ihr alle gekommen seid“, begrüßte am Montagabend Ulrike Rademacher gut 20 Besucherinnen der Generalversammlung im Pfarrheim Schapdetten. Besonders hieß die Teamsprecherin der Katholischen Frauengemeinschaft ( kfd ) Schapdetten Pastoralreferentin Michaela Bans willkommen.

Schriftführerin Friederike Varnhorn erinnerte in ihrem Jahresrückblick an die Aktivitäten in 2018, und Erika Hanhues legte die Finanzen dazu offen. „Die Kasse ist ganz super geführt worden“, lobte Rosemarie Averkorn, die sie zusammen mit Claudia Kontny geprüft hatte. Kontny wird dieses Amt noch einmal ausführen. Ihr zur Seite wählten die Frauen Angelika Fischer zur neuen Kassenprüferin.

Danach informierte Ulrike Rademacher über das Jahresprogramm. Erstmals habe es beim „Bunten Nachmittag“ im Februar ein Küchenbuffet gegeben, erinnerte die Teamsprecherin, dass dieses sehr gut angekommen sei. Als nächster Termin der kfd ist die Maiandacht am 22. Mai (Mittwoch) am Laerbrockkreuz geplant. Der Halbjahresausflug soll wieder im Juni stattfinden, und die Fahrradtour ist für den 14. September (Samstag) terminiert. Am Tag darauf will sich die kfd dann wieder bei der Tilbecker Herbstkirmes einbringen. Die Erntedankmesse soll am 5. Oktober (Samstag) gefeiert und das Nikolauscafé wird am 4. Dezember (Mittwoch) angeboten werden. Voraussichtlich soll im Dezember eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt das Jahresangebot abrunden.

„Womit können wir die kfd für jüngere Frauen interessanter machen?“, fragte sich die Versammlung außerdem. Aktuell gehören in Schapdetten 123 Mitglieder der kfd an und würden sich über Neuaufnahmen sehr freuen. Auch das aktuell nur mit vier Damen besetzte Leitungsteam warb um Mitstreiterinnen. Zum Ende der Regularien dankte Ulrike Rademacher allen ehrenamtlichen Helferinnen, die für gutes Gelingen der angebotenen Aktionen gesorgt haben, ehe sie das Wort Petra Klesy übergab.

„Wofür muss man Vorsorge treffen?“, informierte diese die Anwesenden über die wichtigen Themen Patiententestament und Vorsorgevollmacht.