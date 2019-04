Zertifizierung beschlossen

Über die kommende direkte Förderung und die Zukunft der Beförsterung informierte Edzard Bornemann vom Regionalforstamt Münsterland die Waldbauern bei der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Baumberge am Dienstagabend in Nottuln.

Bisher erfolgt die Holzvermarktung zentral über den Landesbetrieb Wald und Holz NRW. Ab 2020 wird Holz nur noch über die Naturstoffzentrale Land und Forst (NLF) vermarktet werden können. Zudem wird die noch parallel laufende indirekte Förderung durch die direkte Förderung von Dienstleistungen abgelöst. Die anstehenden Neuerungen sorgen für Verunsicherung in den Reihen der Forstbetriebsgemeinschaft.

Aufgrund der Änderungen in Paragraf 46 des Bundeswaldgesetzes müssen sich die Waldbauern von ihrem jahrzehntelangen Vorgehen beim Holzverkauf verabschieden. Ab dem 1. Juli werde die Vermarktung durch das Regionalforstamt komplett eingestellt. „Dann gelten neue Richtlinien auch hier für die Forstgemeinschaft Baumberge“, zeigte Edzard Bornemann die Rahmenbedingungen beim Holzverkauf über die NLF auf.

Großes Interesse hatten die Mitglieder ebenfalls an den Erläuterungen zur zukünftigen Beförsterung. Im noch geltenden Basisvertrag sind Förderungen enthalten. „Das wird 2020 anders aussehen“, so Bornemann. Vollkosten müssten dann zuerst komplett bezahlt werden, dazu könne ein Förderantrag gestellt werden. „Dann gibt es eine Rückerstattung.“ Bornemann ging auf die Richtlinien sowie auf Art, Umfang und Höhe der direkten Förderung ein, die nach Größenstruktur und Zertifizierungsanteil variiert. „Die Forstbetriebsgemeinschaft muss in Vorleistung gehen“, betonte er. „Eine große Herausforderung, auch wenn zwei Wochen später die Fördersumme auf das Konto kommt.“

Die Folgen dieser Rahmenbedingungen warfen während der Versammlung viele Fragen auf. „Ich kann Ihnen heute nicht sagen, wie es konkret laufen wird, aber ab 2020 wird die Forstwirtschaftliche Vereinigung mit Ihnen in die direkte Förderung gehen“, so Edzard Bornemann.

Die zuvor beschriebene Abhängigkeit der Förderung vom Zertifizierungsanteil führte zur Überlegung, die gesamte Forstgemeinschaft zertifizieren zu lassen. Am Ende stimmte die Mehrheit zu und beschloss außerdem, den Vorstand zu ermächtigen, Schritte zu ergreifen, um in die direkte Förderung einzusteigen.

Über eine Portopauschale wurde auch abgestimmt. Einig wurde man sich, dass alle Mitglieder, die keine E-Mail-Adresse angegeben haben und deshalb alle Informationen der Gemeinschaft per Post erhalten müssen, zukünftig 10 Euro pro Jahr zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag zahlen müssen, um den nicht unerheblichen Portoposten im Etat zu reduzieren. Angesichts des stetig sinkenden Kassenstands beschloss die Versammlung außerdem, die Jahresbeiträge auf 10 Euro pro Mitglied plus 2 Euro pro Hektar anzuheben.

Revierförster Matthias Schulte Everding informierte in seinem Bericht, dass im Jahr 2018 gut drei Hektar Fläche mit fast 5000 Pflanzen neu angepflanzt worden seien. Der Einschlag habe allerdings mehr als 8800 Festmeter betragen, fast 5500 davon Nadelholz, geschuldet dem Sturm Friederike und der „Borkenkäferkalamität“. Deshalb stünden die Preise für Nadelholz zurzeit auch stark unter Druck, so Schulte Everding.

Erfreuliches dagegen wusste er vom Angebot „Forstwirtschaft in den Baumbergen“ zu berichten. Die Wanderung unter seiner Leitung sei sehr gut angenommen worden und werde bestimmt noch einmal stattfinden.