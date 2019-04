Einzigartige Stimme

Das nächste große Blues-Ereignis findet am 18. Mai (Samstag) um 20 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr) im Gasthaus Denter statt. Nach den Konzerten der Soulfamily und von Albie Donnelly präsentiert der Verein „Blues in Nottuln“ einen weiteren musikalischen Knaller: „Welcome, Mr. Greg Copeland !“

Greg Copeland wurde als Gregory André Copeland in Portsmouth, Virginia USA, geboren. Beeinflusst von Künstlern wie James Brown, Wilson Pickett , Otis Redding und Robert Johnson, zieht er mit seiner einzigartigen Stimme das Publikum bei Konzerten schnell in seinen Bann.

Copeland ist ein eta­blierter Songwriter, der mit vielen eigenen Songs aufgetreten ist und mit vielen bekannten Musikern in ganz Europa Songs geschrieben hat.

Mit seinen Tourneen hat er internationale Anerkennung beim Publikum gewonnen. Musiker wie Ex-Eruption-Keyboarder Gerry Williams oder The Goosebumps Brothers teilten sich mit Copeland die internationale Bühne. Auch der bekannte Roots-, Folk- und Blues-Sänger Big Daddy Wilson, der ein sehr guter, langjähriger Freund Greg Copelands ist, zählt zu den „Special Guests“ bei seinen Auftritten.

Zur Greg-Copeland-Band gehören neben dem Leader Jan Beukenberg (Gitarre und Gesang), Jacek Jan Komiago (Bass und Gesang), Mario Strunk (Schlagzeug) und Martin Schleemann (Keyboards). Sie bietet eine Mischung aus Funk, Soul und Blues auf hohem Niveau und „die Garantie, die Bude zu rocken“, heißt es vom Verein „Blues in Nottuln“.

Der Konzertabend beginnt mit Akustik-Blues vom Feinsten. Rudolf Uhlenbrock, Mike Kossak und Matt Walsh bieten „Handmade Blues“, originell dargeboten und mit viel musikalischem Können.

Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 16 Euro (zuzüglich 3 Euro bei Sitzplatz) im Restaurant/Café „Auszeit“, im Gasthaus Denter, bei der Gemeinde und per Mail info@blues-in-nottuln.de. Sitzplätze sind begrenzt vorhanden und müssen bei der Bestellung mit angegeben werden. Reservierungen können auch durch Überweisung auf das Konto bei der Volksbank Nottuln vorgenommen werden: Blues in Nottuln, IBAN: DE12 4016 4352 0029 5582 00. An der Abendkasse kosten die Karten 19 Euro. Weitere Infos gibt es unter ✆ 0 25 02/14 38, auf Facebook und auf der Homepage des Vereins.