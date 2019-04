Neue Form für letzte Ruhe

Ab Sonntag (14. April) wird es mit Geltung der neuen Friedhofsordnung auf dem Friedhof Nottuln eine neue Gräberform geben. Das teilt die Pfarrgemeinde St. Martin mit. Auf dem alten Friedhofsteil werden an der Allee zwischen Trauerhalle und neuem Friedhofsteil Baumrasenwahlgräber angeboten.

Dabei handelt es sich um Urnengräber, die an den dortigen Bäumen auf den Rasenflächen vergeben werden. Pro Baum sollen 20 Urnen einen Platz finden, die dann kreisförmig in einem Radius von ca. vier Metern um den Baum eingebettet werden. Dies geschieht zum Schutz des Wurzelwerks und zum Erhalt der Bäume, erklärt die Pfarrgemeinde.

Die Urnengräber werden ähnlich den bereits vorhandenen Urnenreihengräbern mit Rasen eingesät und von der Kirchengemeinde gepflegt. Es wird eine Platte mit Namen und Geburts- sowie Sterbejahr des Verstorbenen im Rasen eingelassen.

Im Gegensatz zu den bereits vorhandenen Urnenreihengräbern, kann man ein Baumrasenwahlgrab reservieren. Die Kosten für das Grab (780 Euro für ein Einzelgrab) und die Reservierung für jeweils fünf Jahre (130 Euro je Grabstelle) lassen sich der neuen Gebührenordnung entnehmen, teilt die Pfarrgemeinde mit.

Hintergrund der neuen Gräberform ist, dass sich der alte Friedhofsteil für Sargbestattungen aufgrund der dort befindlichen alten Gruften im Untergrund nicht eignet, heißt es weiter. Die nötige Bestattungstiefe für Sargbestattungen könnte dort, ohne einen Austausch des gesamten Bodens bis zu einer Tiefe von zwei Metern, nicht gewährleistet werden. „Das würde erhebliche Kosten verursachen und den schönen alten Baumbestand gefährden.“

Das Angebot an Wahl- und Reihengräbern für die Sargbestattung ist angesichts des zunehmenden Wunsches nach Urnenbestattungen zudem auf dem Nottulner Friedhof ausreichend. Aufgrund der schönen Lage des alten Friedhofsteils und dem wachsenden Interesse an Urnengräbern in natürlicher Umgebung und mit geringem Pflegeaufwand hatte sich der Nottulner Friedhofsausschuss, damals noch unter Vorsitz von Bernd Mensing, für eine Nutzung dieses Bereichs ausgesprochen. Der Kirchenvorstand hat dieser Nutzung nun Anfang März zugestimmt, nachdem die organisatorischen Fragen, insbesondere die Möglichkeit der Katalogisierung der Gräber zur Ermöglichung einer Reservierung, von der Zentralrendantur Coesfeld-Dülmen geklärt werden konnten.

Zunächst wird die Bestattung an zwei Bäumen ermöglicht, um einen ersten Eindruck vom Interesse an diesem Angebot zu erhalten. Grundsätzlich könnten so 200 Baumrasenwahlgräber vergeben werden.

Hinter den Überlegungen stehen, so die Pfarrgemeinde, vor allem pastorale Anliegen: Zum einen erfreuen sich Urnengräber auf Waldfriedhöfen zunehmender Beliebtheit. Ein Problem für viele nicht mobile Angehörige ist aber, nach den Beerdigungen die Gräber nur schwer erreichen zu können, fehlt es doch oft an den passenden öffentlichen Verkehrsmitteln. Hier besteht nun die Möglichkeit, ein Urnengrab an einem Baum zu reservieren, das dann per Bus oder zu Fuß ortsnah zu erreichen ist.

Zum anderen kümmert sich die Pfarrgemeinde – gegen die Entrichtung der genannten Gebühr – um die Pflege des Grabes. Das kommt besonders Angehörigen zugute, die weit weg wohnen und sich um die Grabpflege kaum kümmern können.

Eine weitere Neuerung der Friedhofssatzung ist die Lockerung der Vorschriften zur Grabumfassung auf allen Friedhöfen der Kirchengemeinde. Zukünftig wird das Umranden mit Steinen und Metallen erlaubt sein, soweit keine Gefährdung durch scharfkantige Materialien besteht, heißt es abschließend.