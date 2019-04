Unbekannte haben die Daruper Waldkapelle geschändet. Die Polizei hofft bei ihren Ermittlungen auf Hinweise von Zeugen.

Am Donnerstag (11. April) oder in der Nacht zum Freitag haben die Täter in der Kapelle gewütet, mehrere Fenster zerstört, diverse sakrale Gegenstände beschädigt, eine Bank umgeworfen und versucht, einen in der Wand eingelassenen Spendenkasten aufzubrechen. Da dies nicht gelang, so die Polizei, versuchten sie, die Wand von außen aufzustemmen. Offenbar hatten die Täter auf einem Kerzenständer sogar ein Feuer gelegt.

Schon zuvor war am Donnerstag aufgefallen, dass Kerzen aus der jederzeit zugänglichen Kapelle gestohlen und im näheren Umfeld im Wald auf den Boden geworfen worden waren. Zudem beschmierten die Täter eine Hinweistafel.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0 25 94/79 30 zu melden.