Swingende Klänge von George Gershwin durchfluten das Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums. Erzeuger ist das Landesjugendorchester NRW, das wieder in Nottuln zu Gast ist und für die nächsten Konzerte probt. Die 91 jungen Musiker im Alter zwischen 14 und 20 Jahren werden angeleitet von Chefdirigent Sebastian Tewinkel , der intensiv mit ihnen an den Stücken arbeitet.

Im Zentrum des Programms mit dem Titel „À la française“ steht passend zum Offenbach-Jahr – am 20. Juni wäre der deutsch-französische Komponist 200 Jahre alt geworden – das „Große Konzert für Violoncello und Orchester“. Offenbach , der selber Cellist war, hat ein Werk geschrieben, das höchste Anforderungen an den Solisten stellt. Der junge Cellist Gabriel Schwabe beweist in diesem Rahmen sein virtuoses Talent und erweist dem Jubilar Jacques Offenbach damit alle Ehre.

Der zweite Konzertteil widmet sich dann Offenbachs Wahlheimat Frankreich. Das Orchester spielt Ravels „La Valse“ und Gershwins „Ein Amerikaner in Paris“. Ein Brückenschlag mit hohem musikalischen Anspruch, wie es in der Ankündigung zu dem Konzert heißt.

Die öffentliche Generalprobe findet am Ostersonntag (21. April) um 11 Uhr im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums statt. Der Eintritt ist frei. Da die Plätze aber begrenzt sind, sind Platzreservierungen unter der Rufnummer 02 11/98 94 28-110 erforderlich.