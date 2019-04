Bereits zum zweiten Mal wurde der Erlös der Nottulner Rocknacht dem Verein „Ein Lächeln für Togo“ gespendet. Die DJs Robert Hülsbusch und Klaus Lipper vom Rockforum überbrachten die Spende persönlich an Sarah und Kathrin Laakmann . Die beiden Vorstandsmitglieder zeigten sich sehr erfreut über die Spende, an der sich diesmal auch Gastwirt Bernhard Denter großzügig beteiligt hatte.

Der Verein „Ein Lächeln für Togo“, gegründet im November 2016, fördert mit Geld- und Sachspenden ein Waisenkinderdorf bei Yovokope in Togo. Mit den Spenden werden unter anderem Projekte im Bereich der Bildung, der medizinischen Versorgung und der Verbesserung der Landwirtschaft nachhaltig umgesetzt. Im Verein engagieren sich zurzeit 23 ehrenamtliche Mitglieder.

Obwohl erst gut zwei Jahre alt, konnte der Verein bereits viel erreichen „und hat auch noch einiges vor“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Konkret wollen wir im Dorf als nächstes eine zuverlässige Stromversorgung mit Hilfe von Fotovoltaik erreichen“, berichtet Kassenwartin Kathrin Laakmann. „Außerdem soll dort schon bald ein zuverlässiges Müllabfuhrsystem installiert werden. Ein Müllfahrzeug und gebrauchte Abfalltonnen stehen dafür schon bereit. Unser Verein benötigt aber noch weitere Müllfahrzeuge und hunderte 240-Liter-Mülltonen, um das anspruchsvolle Pilotprojekt erfolgreich zu starten.“

Von den Ideen des Vereins zeigten sich die beiden DJs begeistert. Robert Hülsbusch: „Ich finde es ganz toll, dass sich Menschen wie die Laakmanns so für diese arme Region in Afrika ins Zeug legen. Sicherlich werden wir den recht jungen Verein in den kommenden Jahren noch häufiger fördern können.“

Und so hoffen die beiden DJs, dass auch bei der kommenden 34. Rocknacht, die am 16. November wie immer in der Gaststätte Denter stattfindet, „der Laden wieder aus allen Nähten platzt“. „Die Stimmung war echt riesig“, erinnerte Klaus Lipper an die gelungene 33. Veranstaltung. „Über ähnlich viele genauso gut gelaunte Gäste würden wir uns riesig freuen.“

Sachspenden an den Verein „Ein Lächeln für Togo“ werden täglich in der Zeit von 8 bis 17 Uhr bei der Spedition Giesker & Laakmann, Buxtrup 5 in Nottuln, entgegengenommen. Geldspenden können überwiesen werden auf das Konto des Vereins bei der Sparkasse Westmünsterland, IBAN: DE96 4015 4530 0038 4637 74.