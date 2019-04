Die Gemeinde Nottuln lädt ihre polnische Partnerstadt Chodziez ein, auch dem Bündnis der „Mayors for Peace“ beizutreten. Bürgermeisterin Manuela Mahnke hat einen entsprechenden Brief an ihren Kollegen in Chodziez geschickt, an Jacek Gursz: „Die beunruhigenden politischen Krisen bedrohen den Weltfrieden. Als Mitglied des internationalen Städtebündnisses ‚Mayors for Peace‘ sehen wir es als unsere Pflicht und Herzensangelegenheit an, alles dafür zu tun, dass die Organisation der ‚Mayors for Peace‘ eine gemeinsame Stimme für die Abschaffung der Atomwaffen sowie für anhaltenden Frieden für unsere Kommunen erhält.“

Über 7000 Städte und Gemeinden in 163 Ländern sind diesem Solidaritätsbündnis mit den Städten Hiroshima und Nagasaki schon beigetreten, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Ziel des Bündnisses ist es, alle Atomwaffen abzuschaffen.

„Gerade in diesen Zeiten“, so die Nottulner Bürgermeisterin, „müssen wir uns mehr denn je dafür engagieren, diesem Ziel näherzukommen.“ Die Gemeinde Nottuln ist schon seit 1995 Mitglied im Solidaritätsbündnis der Städte mit Hiroshima und Nagasaki. Seitdem finden in Nottuln immer wieder Aktionen zu Hiroshima und zur Abschaffung der Atomwaffen statt. Im Juli beispielsweise wird die Bürgermeisterin wieder die Hiroshima-Flagge vor dem Rathaus hissen lassen: Dieser Flaggentag erinnert an ein Rechtsgutachten des Internationalen UN-Gerichtshofs in Den Haag vom 8. Juli 1996. Darin heißt es, so die Gemeinde abschließend in ihrer Pressemitteilung, „dass die Androhung und der Einsatz von Atomwaffen generell mit den Regeln des humanitären Kriegsvölkerrechts unvereinbar sind.“