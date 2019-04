Deutschlandweit befindet sich die Bibliothekslandschaft in einem Umbruch. Die Ausleihzahlen sinken kontinuierlich, die Besucherzahlen und Veranstaltungsangebote steigen jedoch vielerorts an. Denn die Bibliotheken haben sich gewandelt. Sie sind zu Orten des Treffens, des Aufenthalts und des Erlebens geworden, schreibt die Bischöfliche Pressestelle.

Diese allgemeine Tendenz spiegelt sich konkret auch in den Zahlen der Katholischen Büchereiarbeit im Kreisdekanat Coesfeld wider. Die Ausleihzahlen sind zwar leicht rückläufig, liegen aber mit 412 855 Ausleihen der 12 909 eingetragenen Nutzer auf einem hohen Niveau. Von den insgesamt 39 Büchereien befinden sich 36 in Pfarreien, zwei in Heimen und eine im Krankenhaus in katholischer Trägerschaft.

Gemeinsam verfügen sie über einen Bestand von 178 871 Medien. 204 160 Besucher zählten die Aktiven während ihrer 9412 Öffnungsstunden. 1078 Veranstaltungen vom Bibliotheksführerschein für Kindergartenkinder bis zum unterhaltsamen Krimiabend haben die 622 zumeist ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im vergangenen Jahr angeboten.

„Viele der Veranstaltungen finden zur Leseförderung statt. Damit legen die Büchereien einen wesentlichen Grundstein für das Interesse an Büchern. Sie sind ein wichtiges niederschwelliges Bildungsangebot“, betont Claudia Herbstmann von der Fachstelle Büchereien im Bistum Münster. Zudem seien die Katholischen Öffentlichen Büchereien nicht nur Orte der Ausleihe, sondern auch Orte des Verweilens, der Weiterbildung, des Austausches sowie pastorale und soziale Orte der Gemeinden.