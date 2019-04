Traditionelles Handwerk und hochklassige Musik

Am Wochenende 4./5. Mai findet das Historische Fest statt, das zusammen mit den deutsch-französischen Aktivitäten und dem Stiftslauf, den Abschluss der Feiern zum 35-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Saint-Amand-Montrond und Nottuln bilden wird.

In einer kleinen Serie stellt der Verein „Historisches Nottuln“ dazu jeweils einen Künstler, Handwerker oder Aussteller vor, der auf dem historischen Markt oder in einem der umliegenden Gebäude anzutreffen sein wird, sowie auch Musiker, die zu diesem Anlass auftreten. Der Markt wird mit ca. 60 Händlern, Kunsthandwerkern und Handwerkern das Herzstück des Festes bilden und die gesamte Fläche vor den Kuriengebäuden sowie die Wiese des Kirchplatzes entlang der Blaudruckerei Kentrup bis zum Pfarrheim einnehmen.

Unter anderem wird eine alte Handwerkskunst zu erleben sein, die viele ältere Besucher vielleicht noch aus ihrer Kindheit kennen, die Jüngeren aber wahrscheinlich noch nie live gesehen haben: das Schmieden. Dazu wird der „Ziegenschmied“ sein Zelt und seine Esse aufbauen, an der er vor den Augen der Zuschauer kleine Gegenstände aus rohem Eisen fertigen wird, die man erwerben kann.

Außer zuzuschauen kann man auch mitmachen: Kinder können mit dem Schmied ein kleines Glückshufeisen schmieden, mit dem es eine ganz besondere Bewandtnis hat - denn Schmiede und Kinder können gemeinsam wundersame Dinge bewirken. Davon erzählt der Schmied danach jedem Kind, das ein Hufeisen geschmiedet hat. Erwachsene können auf dem Amboss zum Beispiel einen Essdorn oder andere Werkstücke mit dem Schmied fertigen.

Aber auch für ein hochklassiges Musikprogramm ist gesorgt. Freunde der Musik des Barock, also des Zeitraumes etwa des 18. Jahrhunderts, dem sich der Historische Verein hauptsächlich widmet, sollten nicht verpassen, am Sonntag um 15 Uhr in St. Martinus einem Konzert der international bekannten Flötistin Gudula Rosa beizuwohnen, die von der Cembalistin Ada Tanir begleitet wird.

Gemeinsam werden sie das Programm „Mixed Ba­roque“ spielen, das unter anderem Werke von Arcangelo Corelli, Georg Friedrich Händel sowie Georg Philipp Telemann und Johann Sebastian Bach umfasst.

Gudula Rosa, die unter anderem in Japan, China, Brasilien, den USA und in vielen europäischen Länder konzertierte, wird von der Presse als „Meisterin ihres Faches“ und ihr Flötenspiel als „charismatisch und hochvirtuos“ gelobt. Neben ihrer regen Konzerttätigkeit lehrt Gudula Rosa an der Musikhochschule Münster und ist Projektleiterin der „Jugendakademie für musikalisch Hochbegabte“ von Musikhochschule und Westfälischer Schule für Musik Münster.

Auch Ada Tanir wird als Kammermusikerin und auch als Musikpädagogin geschätzt. Sie ist zurzeit Mitglied des Ensembles „l’arte del mondo“. Mit diesem und mit eigenen Ensembles gastierte sie in Westeuropa, in der Türkei, Israel und Südamerika. Sie unterrichtet Cembalo, Generalbass und Klavier unter anderem an der Barockakademie der Musikschule Dortmund.

Die Besucher können sich also auf ein außergewöhnliches Musikerlebnis freuen, verspricht der Historische Verein. „Und dass für Musik auf diesem Niveau kein Eintritt verlangt wird, dürfte einmalig sein.“