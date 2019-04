Wenn der Maibaum in Appelhülsen am 30. April (Dienstag) wieder aufgestellt wird, können Gäste und Organisatoren ein Jubiläum feiern: Das traditionsreiche und stimmungsvolle Event für die ganze Gemeinde findet zum inzwischen 20. Mal statt. Das berichtet das Maibaumaktionsteam.

Der 15 Meter hohe Maibaum mit seinem Girlandenkranz und dem stolzen Schwan, der gleichzeitig als Wetterfahne dient, wird im Rahmen eines bunten Programms am Bürgerzentrum aufgestellt. Mit seinen 20 Vereinsemblemen sowie den drei holzgeschnitzten Wappen aus den beiden Partnerstädten Chodziez und Saint-Amand-Montrond sowie aus Appelhülsen wird der Maibaum wieder ein Blickfang bis zum Erntedankfest sein, versprechen die Organisatoren. Mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Appelhülsen und der Truppe um Heinrich Lenz wird der Baum aufgerichtet.

Die Initiatoren der Maibaumaktion, Josef Holthaus, Heinrich Lenz und Günter Bendig, laden alle Appelhülsener sowie alle Interessierten von nah und fern zum Mitfeiern ab 17.30 Uhr ein. Sie haben wieder ein buntes Programm für jung und alt vorbereitet.

Die Tanzgruppen des SV Arminia Appelhülsen und die Jugendfahnenschläger des Schützenvereins zeigen ihr Können. Für alle kleinen und großen Besucher werden Spiele zum Zeitvertreib angeboten. An den Bierständen werden die Gäste von der Kolpingsfamilie und dem Panamaaktionsteam bedient; der Heimatverein bietet wieder leckere Würstchen an. Mark Hilkenbach wird mit den Dudelsackspielern der „Brukteria Pipes and Drums“ einige Stücke zur Unterhaltung vortragen.

Nach Beendigung der Außenveranstaltung gegen 21 Uhr wird im Bürgerzen­trum weitergefeiert.