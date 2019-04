Polizei jagt Autoknacker

Mehrere Autoaufbrüche sind am Osterwochenende bei der Polizei im Kreis Coesfeld angezeigt worden. Bei den Ermittlungen hoffen die Ermittler nun auf Hinweise von Zeugen.

Auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 525 in Nottuln ist eine Scheibe eines blauen VW Golf eingeschlagen worden. Was gestohlen wurde, ist noch nicht geklärt. Festgestellt wurde der Schaden am Karsamstag um 17.25 Uhr. Da die Halterin des Wagens zunächst nicht erreicht werden konnte, wurde der Wagen zur Sicherstellung abgeschleppt. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/79 30.

In Südkirchen, Parkplatz Waldweg/Altendorf, schlugen Täter eine Scheibe eines schwarzen VW Tiguan ein. Tatzeit war Ostermontag zwischen 15 und 16.45 Uhr, die Beute eine Handtasche samt Inhalt. Mit gestohlenen Kreditkarten hoben die Täter Geld vom Konto der Geschädigten ab. Die Geheimzahlen hatte sich die Frau notiert und diesen Zettel unvorsichtigerweise im ebenfalls gestohlenen Portemonnaie aufbewahrt.

Die Polizei rät noch einmal dringend: „Lassen Sie keine Wertsachen im Auto liegen! Und: Zettel mit Geheimzahlen gehören nicht ins Portemonnaie zu Bank- und Kreditkarten.“

In Ottmarsbocholt, Kreuzbauerschaft, haben Unbekannte ebenfalls am Ostermontag zwischen 14.15 und 16.40 Uhr eine Scheibe eines schwarzen BMW X1 eingeschlagen und stahlen aus dem Wagen eine Handtasche. Neben zwei weiteren Autoaufbrüchen in Südkirchen und einem in Nordkirchen, meldet die Polizei auch einen aus Senden: Ein Renault Modus ist auf dem Parkplatz Venner Moor am Karfreitag zwischen 15.50 und 18.10 Uhr aufgebrochen worden. Die Täter hatten eine Seitenscheibe eingeschlagen und stahlen einen Rucksack samt Inhalt.

Hinweise zu den Autoaufbrüchen im Südkreis erbittet die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/79 30.

In Billerbeck, Anton-Aulke-Straße, öffneten Unbekannte in der Nacht zu Karfreitag auf bislang ungeklärte Weise einen Wagen und stahlen eine geringe Summe Bargeld. Ein Zeuge hatte in der Nacht verdächtige Geräusche gehört und zwei Männer beobachtet. Beschreibung: 30 bis 40 Jahre alt, 1,95 Meter groß, dunkel gekleidet. In der Nachbarschaft war in der Nacht ein weiteres Auto geöffnet worden, aus dem nichts gestohlen wurde. Denn ein Billerbecker erwischte an der Annettestraße am frühen Freitagmorgen um 4.30 Uhr einen Unbekannten auf frischer Tat. Der Täter saß im Opel Astra des Billerbeckers und flüchtete zu Fuß. Hinweise werden unter der Rufnummer 0 25 41/1 40 erbeten.