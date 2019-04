„Schön war‘s“, bestätigten am Montagabend die Besucher der von der Chorgemeinschaft Schapdetten kirchenmusikalisch gestalteten Ostervesper in der St.-Bonifatius-Kirche. Vielleicht machte das verdiente Lob den Sängerinnen und Sängern den Abschied von Chorleiter Christoph Stutzinger ein ganz klein wenig leichter.

Denn nur ungern lassen die Chormitglieder den jungen Mann nach einem Jahr sehr erfreulicher Zusammenarbeit, in dem Stutzinger mit viel Esprit, Liebe und Einsatz den Chor geleitet hatte, nach diesem Konzert gehen. „Du wirst uns fehlen“, betonte Dr. Dietmar Thönnes bei seiner Begrüßung und bedankte sich im Namen der Schapdettener bei dem 30-Jährigen herzlich für den musikalischen Austausch und die Bereicherung der Chorarbeit.

An diesem Montag erfreute die Zuhörerinnen und Zuhörer unter Christoph Stutzingers Leitung unter anderem die „Kantate zum Zweiten Ostertag“ von Georg Philipp Telemann, die der Chor mit Solistin Heike Hallaschka (Sopran) und den Instrumentalisten Christopher Crighton (Violine), Magdalena Meyberg-Crighton (Violine), Johannes Tebbe (Violonchello) und Felicitas Gerwin (Cembalo) gestaltete. Für das „Grave“ aus Telemanns Triosonate in a-moll griff der Musiker an diesem Abend außerdem zur Blockflöte.

Mit seinem Instrument wolle er auch zukünftig gelegentlich noch mal beim Schapdettener Chor auftauchen, wusste Dr. Thönnes vom scheidenden Chorleiter, der nun als Referendar an der Seminarschule in Rheine seine Ausbildung zum Schulmusiker fortsetzen wird.

Mit Blumen bedankten sich zum Schluss die Chormitglieder bei Christoph Stutzinger sowie bei Solistin Heike Hallaschka und die begeisterten Besucher der Ostervesper mit reichlich Applaus bei allen Mitwirkenden.

Nun sei die Chorgemeinschaft Schapdetten dringend auf der Suche auf einer neuen Chorleiterin oder einem neuen Chorleiter, informierten Petra Klesy und Willi Voss. Die zwei Ansprechpartner und die ganze Chorgemeinschaft würden sich über Interessenten für diese Aufgabe sehr freuen.