Hohe Kunst in Holz und Musik

In der kleinen Serie über die Teilnehmer, die auf dem historischen Markt oder in den umliegenden Gebäuden am Wochenende 4./5. Mai beim Historischen Fest dabei sein werden, geht es diesmal zunächst um den Stiftemacher Thomas W. Dieker aus Dülmen.

Die Schreibgeräte dieses Kunsthandwerkers werden aus über 20 Edelholzarten an der Drehbank handgedrechselt; jedes Exemplar wird so ein einzigartiges Stück, da die natürliche Farbe und Maserung der Hölzer und die Unregelmäßigkeit der Handarbeit keine Gleichheit zulassen. Für die Herstellung der Stifte, die als Mechanik-Modelle, Dreh- und Druck- Kugelschreiber, Füllfederhalter, Tintenroller und Druckbleistifte erhältlich sind, werden nämlich Edelhölzer verwendet, die sich in maschineller Serienherstellung nur schlecht verarbeiten lassen; dazu sind sie in Härte und Maserverlauf zu unterschiedlich.

Die durch diese Eigenschaften entstehende Individualität und Schönheit lässt sich nur durch den viel sensibleren Umgang mit dem Holz in der Handarbeit erreichen, erklärt der Historische Verein. So entstehen Schreibgeräte von eleganter Schlichtheit bis zu höchst aufwendiger Exklusivität.

Das Musikprogramm des Historischen Festes wird unter anderem gestaltet durch eine bekannte Appelhülsener Musikerin: die Flötistin Helga Höfer . Wie wenige Künstler hat die heute bereits über 80-Jährige die örtliche wie auch die überörtliche Musikszene bereichert. 45 Jahre lang hat sie als Musiklehrerin unterrichtet und zugleich das künstlerische Schaffen ihres Mannes, Prof. Harry Höfer, unterstützt, berichtet der Historische Verein.

Helga Höfer hat auch die „Corona Musica“ gegründet, mit der sie bereits ein Konzert anlässlich des ersten Historischen Festes 2013 gegeben sowie neben anderen Künstlern den Abschlussball untermalt hat.

In vielen anderen Ensembles hat sie mitgewirkt, zahlreiche Konzerte organisiert und selbst gestaltet. Unter anderem ist sie Mitglied des Flötenensembles „Capella Figuralis“, einem Sextett unter Leitung von Renate Breilmann aus Münster, das durch die Sängerin Susan Rohdenburg ergänzt wird. Dieses tritt am 5. Mai (Sonntag) um 17 Uhr in der Alten Amtmannei auf mit Liedern der Renaissance, die nicht so häufig aufgeführt werden wie die Musik des danach folgenden Barocks, zum Beispiel von Michael Praetorius, Orlando di Lasso oder John Dowland.

Neben der bekannten Blockflöte werden auch die seltenen, aber sehr klangintensiven Gemshörner sowie das Kortholt und die Cornamuse zu hören sein. Der Eintritt ist frei.